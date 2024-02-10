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Enes'in 69. dakikada oyuna dahil olduğu maçta Bournemouth, rakibine 3-1 mağlup oldu.

Bournemouth'a transfer olan milli futbolcu Enes Ünal, yeni takımıyla ilk maçına Fulham karşısında çıktı.

59 bin 896 kişinin izlediği Liverpool-Burnley mücadelesi, Anfield Stadı'nın en fazla seyirciye ev sahipliği yaptığı lig maçı oldu.

Burnley 'in tek golünü ise 45. dakikada Dara O'Shea attı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Diogo Jota, 52. dakikada Luis Diaz ve 79. dakikada Darwin Nunez kaydetti.

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