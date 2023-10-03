İstanbul

Poyraz, son 10 yıldır sürdürülebilirlik hedefleri çerçevesinde fosil yakıtlara ilginin azaldığını, yenilenebilir enerji yatırımlarının ise hızlandığını söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye LPG Meclisi başkanlığını da yürüten Poyraz, iklim değişikliklerinin etkileri nedeniyle sürdürülebilirliğin küresel bir zorunluluk haline geldiğini kaydetti.

Poyraz, Paris Anlaşması kapsamında Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülke ve şirketin emisyon azaltım taahhüdünde bulunduğunu ifade ederek, "Bu hedeflere ulaşmak için küresel ekonominin karbonsuzlaşması yolunda bir enerji dönüşümüne ihtiyaç var. Dünyadaki dönüşümün, verilen taahhütlerin LPG sektörü için bir fırsat olabileceği görüşündeyiz. LPG, diğer fosil yakıtlara göre düşük karbonlu ve temiz bir enerji kaynağı." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya LPG Birliği'nin, düşük karbonlu ekonomiye geçiş sürecinde enerjiye erişimde yaşanan eşitsizlikler nedeniyle LPG'yi geçiş yakıtı olarak konumlandırdığına işaret eden Poyraz, "Doğrudan kullanıma uygun ve erişilebilir bir enerji kaynağı olarak görülen LPG, geçiş sürecinde enerji karmasının da önemli bir parçası olarak görülüyor. Enerji dönüşüm sürecinde sıfır karbon salımı hedefi için önemli bir geçiş yakıtı." diye konuştu.

"İlk 6 ayda otogaz piyasası yüzde 24 büyüdü"

Poyraz, küresel LPG piyasasında önemli bir konuma sahip Türkiye'de ise geçen yıl yaklaşık 3,8 milyonluk bir LPG pazarının oluştuğunu söyledi.

Pazarın büyümeye devam ettiğini kaydeden Poyraz, "EPDK'nin (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) ağustosta yayımladığı sektör raporuna göre, ocak-haziran döneminde Türkiye LPG pazarı geçen yıla göre yüzde 28 büyüdü ve 2 milyon 171 bin tona ulaştı. Bu büyümenin temel nedenleri otogaz ve dökmegaz pazarlarındaki talep artışından kaynaklanmakta." diye konuştu.

Poyraz, otogaz alanında da talep artışını sürdüğüne dikkati çekerek, "Türkiye, Rusya'dan sonra dünyanın en büyük ikinci otogaz pazarı olarak konumlanmakta. Türkiye LPG pazarının yüzde 75'inden fazlasını oluşturan otogaz pazarının ilk 6 ayda pazar büyümesi yüzde 24 olarak gerçekleşti." dedi.

LPG ve diğer akaryakıt türleri arasındaki makasın mevcut şekilde devam edeceğinin öngörüldüğünü ifade eden Poyraz, bu nedenle talepteki artışın kalıcı olmasının beklendiğini anlattı.

"Uluslararası LPG oyuncusu olma yolunda çalışıyoruz"

Poyraz, Aygaz'ın 80'e yakın şirketin faaliyet gösterdiği Türkiye LPG pazarında lider olarak konumunu sürdürdüğünü belirterek, "Haziran itibarıyla tüplü gaz segmentindeki pazar payı yüzde 40,9, otogaz segmentindeki payı ise yüzde 22,1 olan Aygaz, toplam pazarda yüzde 26,1 paya sahip." ifadesini kullandı.

Şirketin gelecek dönem büyüme hedeflerini dört ana strateji üzerine kurduklarını dile getiren Poyraz, "Şirket olarak, sürdürülebilir değer yaratmak, uluslararası bir LPG oyuncusu olmak, Aygaz platformunun yetenek ve gücünü stratejik iş alanlarına taşımak ve sürdürülebilirlik odağında çevreci çözümler üretmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Poyraz, uluslararası bir LPG oyuncusu olma yolunda çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, "Aygaz'ın ilk yurt dışı yatırımı, Bangladeş'te mukim United Group'la ortak girdiği greenfield yatırımı olan United Aygaz, operasyonlarına Ağustos 2022 itibarıyla başladı. Bangladeş, 1,5 milyon tona yakın LPG tüketimiyle dünyanın en hızlı büyüyen LPG pazarlarından biri. Chittagong şehrinde toplam 6 bin ton kapasiteli 2 küreye ilave olarak toplam 10 bin ton kapasiteli 4 yeni kürenin kurulum süreci devam etmektedir. Ayrıca 2024 yılında devreye almayı hedeflediğimiz Dakka tesisi için çalışmalar ve izin süreçleri de devam etmektedir." dedi.

Ekonomik ve çevreci yeni ürün Aygaz 100+ Oktan otogaz

Poyraz, Türkiye LPG pazarında aslan payına sahip otogazın kullanımının yaygınlaşmaya devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin dünyada en çok otogaz tüketimine sahip ikinci ülke olduğunu ifade eden Poyraz, "Otogaz, Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil yakıtlarının arasında yer alıyor. Binek araçların yüzde 34'ünde otogaz kullanılıyor. Türkiye, Avrupa'nın da en fazla LPG'li araç kullanan ülkesi konumunda." diye konuştu.

Poyraz, artan taleple birlikte müşteri beklentilerinin de yükseldiğine dikkati çekerek, "Bu doğrultuda Aygaz, LPG sektöründe kurduğu ilk Ar-Ge merkezindeki çalışmalarla yüksek performanslı yeni bir ürün geliştirdi. Katkısız bir yakıt olan Aygaz 100+ Oktan otogaz sayesinde tüketiciler, verimli yanma sağlayan ve fiyat avantajına sahip bir ürüne kavuşacaklar." dedi.

Poyraz, ayrıca, yüksek oktan numarası ile Aygaz 100+ Oktan'ın karbon salımının azalmasına da katkı sunduğunu kaydetti.

AA