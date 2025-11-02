ANKARA (AA) - Sivil toplum kuruluşu Vatansever Vizyon (PVA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Birleşmiş Milletlerdeki (BM) Temsilcisi Safa, 'Küresel Yeniden Kurulum: Eski Düzenden Yeni Gerçeklere' temasıyla İstanbul'da düzenlenen TRT World Forum kapsamında Gazze'deki insani durumu ve uluslararası medyanın tutumunu AA muhabirine değerlendirdi.

Uluslararası medyanın Gazze'ye ilişkin haberlerini eleştiren Safa, 'Öncelikle, Gazze'nin Filistin'de olduğunu vurgulamamız gerekiyor çünkü şu anda birçok medya kuruluşu Gazze'yi Filistin'den ayrı bir yermiş gibi haber yapıyor ama Gazze her zaman Filistin'in bir parçası olacak.' ifadelerini kullandı.

Safa, Türkiye'nin barış diplomasisindeki rolüne dikkati çekerek, 'Aslında Türkiye, şu anda dünyada modern diplomasiyi temsil ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı (Hakan Fidan), Ukrayna'dan Gazze'ye ve Sudan'a kadar her yerde barış için büyük çaba sarf ediyor.' dedi.

'Tarihin en çok belgelenmiş ancak en çok inkar edilen soykırımı'

İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımın 'tarihin en çok belgelenmiş ancak en çok inkar edilen soykırımı' olduğunu vurgulayan Safa, bölgedeki insani durumun kritik olduğuna işaret etti.

Gazze'de 2 milyondan fazla kişi bulunduğunu ancak ihtiyaç duyulan yardımın sadece yüzde 5 ila 7'sinin bölgeye ulaştırılabildiğini aktaran Safa, 'Gazze'de durum hala felaket boyutlarında, insanlara daha fazla gıda, ilaç ve su ulaştırmak için daha fazla insani yardım koridoru açılması gerekiyor.' diye konuştu.

Safa, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de iyi bir barış anlaşması sağladığını ancak ateşkes sürecinin uygulanmasına ilişkin güçlü uluslararası mekanizma kurulması gerektiğini vurguladı.

İsrail'in ateşkes anlaşmasını 'istediği zaman devre dışı bıraktığını' ve 'birkaç gün önce olduğu gibi 24 saat içinde 100 kişiyi' öldürdüğünü hatırlatan Safa, 'Bu yüzden sadece ABD'den değil, BM ve Batı ülkelerinin de katılımıyla, Gazze'ye barış gücü gönderilebilecek güçlü bir mekanizmaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum.' ifadesini kullandı.

İsrail'den medya ve sosyal medyaya sansür

Safa, Batı medyasının 'gizli gündemler ve propaganda için kullanıldığını' belirterek, 'Sadece medya değil, sosyal medyanın da suç ortaklığı var çünkü sosyal medya (platformları) da gündemi veya herhangi bir şeyi siyasallaştırmak için para alıyor. Gazze'den sonra artık ifade özgürlüğü kalmadı.' değerlendirmesinde bulundu.

Gazze ile ilgili sosyal medyada kısıtlamalar olduğunun altını çizen Safa, Gazze konusunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu da dahil kitlesel platformlarda çok fazla sansüre uğradığını ve takipçilerinin silindiğini anlattı.

Safa, 'Google'dan X'e, Meta'dan diğer tüm sosyal medya platformlarına' kadar, büyük teknoloji şirketlerinin İsrail yanlısı içerikleri öne çıkardığına ve bu kapsamda propaganda yapmak üzere ödeme aldığına işaret etti.

Batılıların ve dünyanın dört bir yanındaki insanların Gazze'de olanları ve uluslararası hukukun aslında koruma sağlamadığını gördüğünü aktaran Safa, 'Bence artık insanlar gerçekte neler olduğunu biliyor ve herkes soykırımı desteklemekten vazgeçiyor.' diye konuştu.

Safa, uluslararası hukukun, sivilleri, sağlık personelini ve gazetecileri koruduğunu ve Ukrayna'daki, Lübnan'daki, Sudan'daki savaşlarda da geçerli olduğunu belirterek, 'Uluslararası hukuku, insan haklarını ve Cenevre Sözleşmesi'ni ihlal edenlere ceza vermek için de güçlü mekanizmaya ihtiyacımız var.' dedi.

Muhabir: Elif Gültekin Karahacıoğlu,Nuri Aydın