İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi, kısa film projelerini gerçekleştirmek isteyen öğrencilere yönelik beşincisini düzenlediği Luma Kısa Film Festivali'ne ev sahipliği yaptı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Ay Yapım ve Yeditepe Üniversitesi Sinema Kulübü işbirliğiyle gerçekleştirilen festival, genç sinemacıları, sektör profesyonellerini ve sinemaseverleri bir araya getirdi.

Bu yıl 275'ten fazla öğrencinin başvurduğu festival kapsamında kısa film, kısa film senaryosu ve uzun metraj senaryo olmak üzere üç ana kategoride yarışma düzenlenirken, ödüller, üniversitenin İnan Kıraç Salonu'nda düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi.

Atölyeler, film gösterimleri ve söyleşilerin yer aldığı ve 4 gün süren festivale, farklı üniversitelerden katılan öğrenciler, sektör profesyonelleriyle bir araya gelerek sinemanın üretim süreçlerini yakından tanıma ve kısa filmler aracılığıyla yeni bakış açıları kazanma fırsatı buldu.

İlk gün Murat Polat'ın yürüttüğü Plastik Makyaj Atölyesi ile başlayan festival, akşam saatlerinde ise finalist on kısa filmin açık hava gösterimiyle devam etti.

Festivalin ikinci gününde, yapımcı Vildan Erşen'in konuk olduğu Yapımcılık Söyleşisi, ses tasarımcıları Bukle Naz Acar ve Ümit Özbek'in yürüttüğü Foley Atölyesi, oyuncu Ece Dizdar ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun katıldığı, Ece Dizdar'ın yazıp yönettiği 'Mükemmel' adlı kısa film gösterimi ve söyleşisi sinemaseverlerin ilgisiyle karşılaştı.

Üçüncü gün, kurgu yönetmeni Melike Kasaplar tarafından gerçekleştirilen Kurgu Atölyesi'nin ardından, yönetmen Onur Güler ve görüntü yönetmeni Orçun Özkılınç'ın katıldığı 'Hangi Gece Büyüdüysem' filminin gösterimi gerçekleşti.

Kurgu uzmanı Ali Aga, oyuncu Ece Dizdar ve yapımcı Yamaç Okur'dan oluşan kısa film yarışması ana jürisinin belirlediği 10 kısa filmden oluşan Luma Kısa Film Seçkisi'nin üç gün boyunca Yeditepe Üniversitesinde gösterimi yapıldı.

- 100 biner lira değerindeki En İyi Senaryo ödülleri sahiplerini buldu

Festivalin son gününün akşamında, üniversitenin İnan Kıraç Salonu'nda düzenlenen törende ödüller sahiplerini bulurken, 80 bin lira değerindeki En İyi Kısa Film Ödülü'nü Ali Emre Ceylan'ın 'Dünya'da Öyle Şeyler Olmuyor' kısa filmi, 50 bin lira değerindeki Jüri Özel Ödüllerini ise Ege Topoyan'ın 'Karasular Zamanı' ve Mert Erez'in 'Rehber' filmleri kazandı.

Ön jürinin belirlediği 10 kısa film projesinin senarist ve yönetmen Melisa Önel, oyuncu Nalan Kuruçim ve yapımcı Vildan Erşen​​​​​​​'den oluşan ana jüriye sunumları gerçekleştirildikten sonra, jürinin seçtiği Yaşar Güney Yurdukul'un 'Bir Gece Kadar Uzak', Ecre Begüm Bayrak'ın 'İstiğfar ya da Kar' ve Halime Usta'nın 'Orlando' projeleri 100 biner lira değerindeki 'En İyi Senaryo' ödüllerini aldı.

Bu üç proje, para ödülünün yanı sıra renk ve ses tasarımı ile Ay Yapım sanat ve kostüm deposu kullanımı, Başka Sinema dağıtım danışmanlığı ve ana jüri üyeleriyle birebir mentörlük hakkı da kazandı.

Senarist Feride Çiçekoğlu, yapımcı Nadir Öperli ile yönetmen ve senarist Soner Caner'den oluşan uzun metraj senaryo yarışması jürisi, 100 bin liralık En İyi Senaryo ödülünü Batıkan Köse'nin 'Yaratıcı İntiharlar Departmanı' projesine verirken, 80 bin liralık Mansiyon Ödülü'nü Dilara Sarısoy'un 'Sitem' projesine verdi.