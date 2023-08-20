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Taraftarın coşkusu ve tezahüratı arasında sahaya inen Hakim Ziyech, burada da "üçlü" çektirdi.

Maçın bitmesinin ardından Kuzey Tribünü'nde taraftarların arasına giren 30 yaşındaki yıldız futbolcu, platforma çıkarak taraftarı selamladı. Ziyech, burada "üçlü" tezahüratı yaptırdı.

İSTANBUL (AA) - Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor'u konuk eden sarı-kırmızılı ekip, maç sırasında dün gece İstanbul'a getirdiği Hakim Ziyech'in transfer edildiğini açıkladı.

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