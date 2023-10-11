Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Hamburg'ta düzenlenen ortak basın toplantısında, Avrupa ülkelerinin Filistin topraklarındaki yardımlarını gözden geçirmelerine ilişkin, "Filistin halkına doğrudan fayda sağlayan yardımların askıya alınmasından yana değiliz. Bu yardımın Hamas'ı finanse edemeyeceğini garanti altına almak için kendi prosedürlerimizi uygulamaya koyduk" dedi.

Fransa olarak 2022 yılında sivillere su, sağlık, gıda güvenliği ve eğitim için 95 milyon avro yardım yaptıklarına işaret eden Macron, "Bu yardım esas olarak Birleşmiş Milletler aracılığıyla dağıtılacak, Batı Şeria ve Gazze'nin yanı sıra komşu ülkelerdeki Filistinli nüfusa doğrudan fayda sağlıyor ve Fransa'nın taahhütleriyle de uyumludur. Ben gerçekten de Avrupa'dan sağlanan tüm yardımların gözden geçirilmesinden yanayım ancak tamamen askıya alınmasından yana değilim" diye konuştu.

Söz konusu prosedürlerin zaten gözden geçirildiğini anlatan Macron, vatandaşların temel insani ihtiyaçları ve sivillerin korunması konularının terör ile karıştırılmamasını isteyerek aksi takdirde terörizmin bölgede daha da yayılma riskinin ortaya çıkacağı uyarısında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Hamas'ın elinde ne kadar Fransız vatandaşı olduğu ya da ne kadar Fransız'ın bölgedeki saldırılarda hayatını kaybettiği sorusuna ilişkin, Hamas'ın şantajının kesinlikle kabul edilemez olduğunu vurguladı. Macron, kayıp Fransız vatandaşları veya potansiyel rehineler konusunda ise hala temkinli davrandığını ve sayı veremeyeceğini aktardı.

Macron, İsrail yetkilileriyle bu konuda istişarede bulunduklarını ve kendileri gibi aynı durumda olan tüm ülkelerle işbirliği içinde hareket ettiklerini kaydetti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Hamas'ın saldırılarının arkasında İran'ın olduğu yönündeki iddialara ilişkin de "Hamas'ın saldırılarını tebrik eden tüm ülkeleri de kınıyorum. Şu anda tüm bilgileri ortaklarımızla birlikte karşılaştırma sürecindeyiz. İran'ın doğrudan müdahalesi konusunda burada yapacak bir yorumum yok. Ayrıca İranlı yetkililerin kabul edilemez ve değerlerimizi yansıtmayan açıklamaları da oldu. Hamas'a yardım edilmiş olması mümkün ya da muhtemeldir ancak elimizdeki tüm bilgileri tam olarak sağlamlaştırmadan ve konsolide etmeden önce gerçekten yorum yapma konusunda dikkatli davranmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Almanya'daki eyalet seçimlerinde aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin oy oranının artmasını da değerlendiren Macron, "Milliyetçiliğin her yerde güçlendiğini görüyorsunuz. Bu elbette göç sorununa da bir cevap. Çünkü Avrupa şu anda bunu yaşıyor. Düzenli göç sorunlarına etkili bir yanıta ihtiyacımız var, dolayısıyla Avrupa işbirliğinin artmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Göç konusunda Avrupa'da işbirliğinin arttırılmasına ihtiyaç olduğunu kaydeden Macron, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin olası göç krizine karşı yeni kurallar üzerinde anlaştığına dikkati çekti. Macron, "Bu aynı zamanda ister transit, ister menşe ülke olsun, üçüncü ülkelere yönelik açık mesajımızdır" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Alman-Fransız ortak bakanlar kurulu toplantısında çok teknik konuları da görüştüklerini dile getirerek, "Ama bu aslında bizim günlük deneyimimiz ve gördüğümüz gibi burada gerçekten ortak bir nokta vardı; Alman-Fransız yakınlaşması yoluyla daha güçlü, daha egemen ve giderek kafa karıştırıcı bir ortamda rahatsız edici olan şeylere tepki verebilecek bir Avrupa inşa etme irademiz. Avrupa'nın gerçekten hızlı bir şekilde ilerlemesi, iyi yatırımlar yapması, rekabet gücünü koruması ve gerçekten egemen bir kıta olması için nüfusumuz açısından ekonomik veya başka açılardan gelişmeleri ele aldık" değerlendirmesinde bulundu.