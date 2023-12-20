Haber: Damla Oya Erman

Konserde, bu zorlu dönemde hayatını kurtaran özel arkadaşlarına teşekkürlerini sundu.

Madonna, "Bu odada benimle birlikte olan çok önemli insanlar var. Hastanede benimle birlikte olan, beni oraya sürükleyen çok önemli bir kadın var. Ne olduğunu bile hatırlamıyorum. Banyo zeminimde bayıldım, sonra yoğun bakımda uyandım" şeklinde konuştu.

"O, benim hayatımı kurtardı," diyerek ekledi.

Madonna ayrıca "48 saat boyunca indüklenmiş bir koma"da olduğunu ve bu zorlu süreçte yanında olan Kabbalah öğretmenine teşekkür etti. "Sadece onun sesini duydum. 'Elimi sık' dediğini duydum. Başka hiçbir şey duymadım" dedi.

Uyandığında, "Etrafımda altı inanılmaz çocuğumu gördüm" diyen Madonna, şaka yoluyla "Hepsini görmek için neredeyse ölmeliydim" dedi.

Madonna'nın Haziran ayındaki hastaneye yatışı, uzun süreli yöneticisi Guy O'Seary tarafından açıklanmış ve "ciddi bir bakteriyel enfeksiyon" geçirdiği belirtilmişti. Pop ikonu, birkaç gün sonra hastaneden taburcu edilmiş ve iyileşme sürecine evinde devam etmişti.

Madonna, turuna Ekim ayında Londra'da başlamıştı ve bu açıklamaları, sağlık sorunları nedeniyle turunun başlangıcının geciktiği bir dönemde geldi.