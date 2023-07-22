Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde yaşanan olay neticesinde Havin Karaoğlan (16) evinin önünde teyzesi ile oturdukları sırada, 2 el silah sesi duydu. Nereden sıkıldığı belli olmayan kurşun 16 yaşındaki Havin'in gözüne isabet etti.

Hemen hastaneye kaldırılan genç kızın çekilen tomografi sonucunda merminin sol gözünü parçalayarak içeride kaldığı tespit edildi.

Sol gözünü kaybeden Havin Karaoğlan'ın dün öğle saatlerinde ilk ameliyatı yapıldı. Daha geçireceği pek çok ameliyat oldluğu belirtilen Karaoğlan'ın anneannesi Müzeyyen Balbal, "Torunum kızımla birlikte marketten meyve suyu alıp burada oturuyorlar. İki el silah sesi duyuyorlar. Nasıl olduğunu anlamamışlar, gözüne bir cisim gelmiş. Daha sonra komşular toplandı. Özel hastaneye götürdüler. Orada müdahale edemediler. Daha sonra Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne sevk ettiler. Orada baktılar, tomografi çektiler. Gözünün içinde mermi varmış. Gözünü tamamen parçalamış. Ameliyatta gözünü alacaklar. Polisler gelip inceleme yapmış, biz hastanedeydik. İnşallah bulunur, hak yerini bulur. Gencecik kız, hayalleri vardı. 'Hostes olacağım' diyordu." dedi.

HABER: BEYZA BETÜL CİHAN