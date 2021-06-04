Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 28
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1429
ALTIN
522.447
DOLAR
8.6767
STERLİN
12.2319
EURO
10.5059
21 daire satışa çıkarılıyor
21 daire satışa çıkarılıyor
Park yapım ihalesi
Park yapım ihalesi
96 akademik personel alınacak
96 akademik personel alınacak
15 öğretim üyesi alınacak
15 öğretim üyesi alınacak
Flaş Haber
SİVAS'TA FECİ KAZA: 9 ÖLÜ
Kapat

“7” TÜM DİJİTAL PLATFORMLARDA

GÖKHAN TÜRKMEN’DEN DISCO FUNK ALBÜM “7” TÜM DİJİTAL PLATFORMLARDA

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
04 Haziran 2021 Cuma 14:41
0 Okunma
“7” TÜM DİJİTAL PLATFORMLARDA

Sedat Sarıkaya

Pandemi sürecinde durmaksızın üretimleriyle dikkat çeken Gökhan Türkmen, enternasyonal sounda sahip disco funk tarzındaki albümü “7” ile 4 Haziran’da tüm dijital platformda yerini aldı. #iyiyaşa mottosuyla yaza giriş yapan albümün ritmi yaşamın özgürlüğünü temsil ederken, ritmi yakalayan herkesi de dansa davet ediyor.

Yenilikçi sound denemeleriyle dikkat çeken yedi şarkılık albüm, söz ve müzikte Gökhan Türkmen ve Mert Carim, düzenlemede ise Genco Arı imzası taşıyor. 2021’den 1970’lere uzanan disco, deep house, rocknroll, funk ve groove gibi zengin soundlara sahip analog kaydedilen albüm, dönemleri birbirine bağlayan köprü görevini amaçlıyor. Pandemi sürecinde evde üretilerek #iyiyaşa mottosu ile yola çıkan 7, dinleyicilere bir adamın özgürlüğünün hikayesini şarkılarla sunuyor.

2020 yazına damga vuran “Deli” şarkısının da dahil olduğu “7”, ev ortamında titizlikle üretilirken albümün disco tarzındaki keyifli çıkış şarkısı “Şerefine”, ritmi hayatlarımıza yeniden katarak birlik ve beraberliği vurguluyor. “Şerefine” şarkısının dinamik video klibi ise 7 Haziran’da Murat Joker yönetmenliğinde izleyicilerle buluşuyor.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ECE MUMAY YAZA PERİ’YLE GİRİYOR
ECE MUMAY YAZA PERİ’YLE GİRİYOR
KINA GECELERİ MURAT ÖVÜÇ İLE ŞENLENECEK!!
KINA GECELERİ MURAT ÖVÜÇ İLE ŞENLENECEK!!
İddialı Sözleriyle “Cam Güzeli” Yayında!
İddialı Sözleriyle “Cam Güzeli” Yayında!
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans