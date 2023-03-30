Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.981,56
ALTIN
1.216,47
DOLAR
19,17
STERLİN
23,80
EURO
20,96
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İzmir Bakırçay Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi Sözleşmeli...
Trakya Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Trakya Üniversitesi Sözleşmeli personel...

İş Sanat’ta Provadan Çıkıp Yaşasın Cumhuriyet Sergisi’ne Geldiler

Türk halk müziğinin üç güçlü sesi Feryal Öney, Ayfer Vardar ve Elif Buse Doğan, 5 Nisan Çarşamba akşamı İş Sanat’ta verecekleri konserin provasının ardından Türkiye İş Bankası Müzesi’nde açılan “Yaşasın Cumhuriyet! Sergisi”ni ziyaret etti.

30 Mart 2023 Perşembe 14:30
4 Okunma
İş Sanat’ta Provadan Çıkıp Yaşasın Cumhuriyet Sergisi’ne Geldiler

İSTANBUL- Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlamaları vesilesiyle hazırlanan, başta Türkiye İş Bankası Müzesi arşivi olmak üzere 2 bini aşkın belge, fotoğraf, film ve objenin yer aldığı sergiyi ziyaret eden sanatçılar, tarih uzmanları eşliğinde sergi hakkında detaylı bilgi aldı.  

Sergi hakkında izlenimlerini aktaran sanatçılar, şu ana kadar gördükleri en kapsamlı Cumhuriyet sergisi olduğunu ve savaştan çıkmış bir halkın yüzünde umudu görebildiklerini, detaylı bir arşivle adeta bir film izlediklerini söylediler. Kadınların güçlü, özgür, eşit ve modern görüntülerinden çok etkilendiklerini ifade ederlerken, buğday tarlasında çalışan kadının ve ellerinde afiş taşıyan çocukların fotoğraflarını da çok beğendiklerini dile getirdiler. Sanatçılar, herkesin mutlaka ziyaret etmesi gereken bir sergi olduğunu sözlerine eklediler.

Türkiye İş Bankası Müzesi’nde sene sonuna kadar açık kalacak Yaşasın Cumhuriyet Sergisi pazartesi günleri hariç her gün ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Feryal Öney, Ayfer Vardar ve Elif Buse Doğan’ın solist olarak yer aldığı Kadın Ozanlar konseri ise 5 Nisan Çarşamba, 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiyle buluşacak. Anadolu’nun sevilen türkülerini seslendirileceği konserde, solistlere kadınlardan oluşan bir halk müziği topluluğu eşlik edecek.

HABER: ERCAN AYDIN 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Kadın OzanlarFeryal ÖneyYaşasın Cumhuriyet Sergisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Edis ‘BANA MI?’ ile Zirvede
Edis ‘BANA MI?’ ile Zirvede
SEDAT SARIKAYA'DAN MAGAZİN HABERLERİ
SEDAT SARIKAYA'DAN MAGAZİN HABERLERİ
FUNDA ERKOÇ'LA MAGAZİNMATİK
FUNDA ERKOÇ'LA MAGAZİNMATİK
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans