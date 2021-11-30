Özay Günay Müzik Dünyasını "Salla"dı!

İSMAİL GÖKGEZ
İSTANBUL
Başarılı popçu Özay'ın sabırsızlıkla beklenen yeni single çalışması "Salla" müzik dünyasında büyük yankı uyandırdı. Paylaşıldığı an itibariyle listelere hızlı bir şekilde giriş yapan Özay, Ünlü Yönetmen Sezai Demirer yönetiminde çektiği klibi ile sosyal medya da izleyicilerden tam not aldı. Sözü ve müziği Özay Günay'a ait olan "Salla"nın düzenlemesini Yenal Yıldız, Mix & Mastering'ini Utku Ünsal-Emre Kıral üstlenirken tanıtım fotoğrafları ve klip yönetmenliğinde ünlülerin yönetmeni Sezai Demirer'in imzasını görüyoruz.
Yeni şarkısının yankıları devam ederken Özay, 3. Single çalışması ve yeni klibi için kolları sıvadığının müjdesini hayranları ile paylaştı.
ÖZAY - SALLA (YOUTUBE LİNK)
https://youtu.be/kU26wXkKNcA
İsmail GÖKGEZ
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