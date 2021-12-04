Pop müzikte yeni bir ses: Ceyda Sarı

HABER: DİNÇER KARACALAR



Müzik tutkunu Ceyda Sarı, uzun yıllardır hayalini kurduğu şarkıcılığa profesyonel olarak ilk adımını attı. Söz ve müziği kendisine ait bir şarkıyla çıkış yapmayı tercih eden Sarı, düzenlemesine Uğur Balcı’nın imza attığı “Gülümse Çekiyorum” single’ını dijital platformlarda beğeniye sundu. MüzikOnair etiketiyle yayınlanan şarkının klibi, Recep Fakiroğlu’nun yönetmenliğinde İstanbul’da çekildi. 10 saatlik çalışmayla tamamlanan klip, Netd Müzik platformunda yayınlandı.



ÇOCUKLUK HAYALİMDİ



İlk şarkısının heyecanını yaşayan Ceyda Sarı, “Bu şarkıyla çocukluk hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Çocukken ağaçları konserime gelmiş insanlar gibi hayal ederek şarkılar söylerdim. Büyüdüm ve şimdi şarkılarımı dinleyicilerle buluşturma şansına sahibim. Sahnede olmaya, oradaki enerjiye âşığım” dedi.



BUNCA YORGUNLUĞA DEĞDİ



Başarılı sanatçı, şarkısına gelen ilk yorumlardan duyduğu memnuniyeti de şu sözlerle dile getirdi: “Aldığım güzel yorumlar, bunca yorgunluğa, emeğe değdiğini gösteriyor. Benimle sosyal medya üzerinden iletişime geçen, yorum yapan takipçilerime mümkün olduğunca geri dönüyorum. Onların fikirleri, talepleri, tavsiyeleri çok önemli benim için.”



İKİNCİ ŞARKI YOLDA



Müzik çalışmalarına son sürat devam eden Ceyda Sarı, ikinci single’ını yayınlamak için de çok beklemeyecek: “İkinci şarkım için stüdyo kayıtlarına başladık, süreç gerçekten çok keyifli. Heyecanımı gizlemem pek mümkün görünmüyor. Şu anda çok yoğun bir tempo sürecindeyim. Cover şarkılar üzerine de oldukça mesai harcıyorum.”



