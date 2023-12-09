ZUHAL OLCAY’DAN KORİDOR HİKAYESİ!

Herkesin çocukluk anılarında unutamadığı çok özel ayrıntılar mutlaka vardır… Zuhal Olcay’ın çocukluğuna dair anılarında kalan “koridor” ayrıntısı Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu Empati programında dile geldi…

Zuhal Olcay, doğup büyüdüğü Üsküdar Fıstıkağacında evlerinin önünde geçerken, evin eşyalı kiralık olduğunu görüp, emlakçıyla evi gezdiğini açıkladı. İşte o cümleler: "Çok yeni bir şey oldu, 1 buçuk 2 ay önce o evin olduğu mahalleden geçerken evin mobilyalı olarak kiraya verildiği ilanını gördüm. Ben buraya girmek istiyorum dedim. 25 yıllık emektar çalışanlarımla beraberdim, o evi bana gösteren emlakçı arkadaş kusura bakmasın... Eve girdim, bütün odaları dolaştım. Gömme dolaplar, mutfakdaki dolaplar, 30 yıl önce ayrılmışım o evden düşün, o koridora girdim, o koridorun çok iyi bir akustuği vardı, herkes evden gittikten sonra bütün kapıları kapatır saatlerce şarkı söylerdim. Bir baktım koridora, ne kadar küçük bir koridormuş... Zaten 2 oda 1 salon bir evdi... O koridorun içine onca hayali nasıl sığdırmışım şaştım kaldım. Çok enteresan bir şeydi... O küçücük koridorda bir gelecek inşa etmişim kendime farkında olmadan..."

Yani o ufacık koridor usta bir sanatçının doğuşundaki mihenk taşlarının ilk basamağını oluşturmuş.

EZGİ MOLA’NIN CAN BEBEKLE İLK PAYLAŞIMI!

Ezgi Mola yeni doğan oğlu Can'ın doktor kontrolünden karesini ilk kez takipçileriyle paylaştı.

Mustafa Aksallı ile 8 Mayıs'ta sade bir törenle dünya evine giren ve 23 Kasım akşamı oğluna kavuşan Ezgi Mola doktor kontrolüne götürdüğü oğlu ile ilk paylaşımını "Sonunda o gün geldi mi? Kontrol günü" notuyla yaptı.

“HAİLE 2” VİZYONA GİRDİ

Yerli korku filmlerine bir yenisi eklendi…Başarılı oyuncu Betigül Ceylan’ın başrolünde yer aldığı “Haile 2: Var mı, Yok mu?!” filmi vizyona girdi.

Betigül Ceylan, Korku filminde oynamanın oyuncu için konfor alanının dışında olmak diye yorumlarken, tüm konforsuzluğun içinde tek konforunun usta yönetmen Alper Mestçi ile çalışmak olduğunu da belirtti.

Senaryosunu Alper Mestçi ve Ömer Gecü’nün yazdığı, Gülşah Aydın ve Ömer Gecü’nün diğer rollerde oynadığı “Haile 2: Var mı, Yok mu?!” filmi 8 Aralık’tan itibaren korku filmi sevenlerin beğenisine sunuldu.

BU DİZİ ÇOK KONUŞULUR… KIZIL GONCALAR

Başrollerinde Özgü Namal ve Özcan Deniz’in olduğu “Kızıl Goncalar” dizisi 18 Aralık’ta Fox ekranlarında izleyici ile buluşacak…

Kızılcık Şerbet’inden sonra yine çok farklı kültürleri bir araya getirecek “Kızıl Goncalar” dizisinde seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem’in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini ve inanç, fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anne ve babalığın birleştirici gücüne şahit olacağız.

Reyting yarışında ise aynı gün yayınlanan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Ömer, Ne Gemiler Yaktım dizileri ile büyük bir rekabete girecek olan dizide uzun yıllardır ekrandan uzak olan Özgü Namal’ında yer alması ile “Kızıl Goncalar”ın izleyici tarafından da merakla takip edileceğiniz düşünüyorum.

“MEVLÂNÂ CELÂLEDDÎN-İ RÛMÎ” 2.SEZON BAŞLIYOR

TRT’nin uluslararası dijital platformu tabii’de ilk sezonu beğeni ile izlenen “Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî” dizisinin 2. Sezonu 9 Aralık Cumartesi günü başlıyor.

Hz. Mevlânâ’nın hayatının anlatıldığı Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî dizisi heyecanla beklenen 2. sezon bölümlerinde Şems-i Tebrizi’nin gelişi ile Mevlânâ’nın tasavvuf yolculuğunun seyrinin değişimine tanık olacağız .

SOSYAL MEDYADA EN POPÜLER ONLAR!

Geçtiğimiz Kasım ayında sosyal medyada en popüler olan kadın ve erkek oyuncular belli oldu.

Kadınlarda AfraSaraçoğlu ilk sırada yer alırken onu Özge Yağız, Sıla Türkoğlu izlerken Erkeklerde ise Mert Ramazan Demir ilk sırada onu Kerem Bürsin, Burak Berkay Akgül izliyor.

ALTIN KELEBEK’TE İÇİME SİNENLER!

Altın Kelebek ödülleri geçtiğimiz hafta görkemli bir tören ile sahiplerine dağıtıldı.

Bir çok kategoride ödül verildi. Bu ödüller içinde bazıları gerçekten içime sindi.Mesela Salih Bademci “En iyi erkek oyuncu “ödülüne layık görüldü. Yıllar içinde adım adım başarı basamaklarını tırmanan oyunculuğu ile herkesi kendine hayran bırakan, girdiği her rolü ekran karşısında izleyiciye yaşatan Salih Bademci hak ettiğini aldı bence…

Altın Kelebek ödüllerinde bu yıl “yıldızı parlayanlar” ödülüne layık görülen Kızılcık Şerbeti dizisinin yıldızı olan Sıla Türkoğlu’da iki sezondur gösterdiği başarının meyvelerini toplaya devam ediyor.

En iyi grup ödülünü alan “Madrigal” ödül konuşmasında yaptıkları konuşma ile gönülleri fethederken yaptıkları kaliteli müzik ile ödülü çoktan hak edenlerdendi .

En iyi “Yalı Çapkını” oldu ama Gönül Dağı, Yargı ve Kızılcık Şerbeti dizilerinin biraz hakkı yendi gibi düşünüyorum …

Diğer kategoriler için fazla bir şey söylemek istemiyorum artık bu tarz büyük ödül törenlerinin sayısı azalmaya başladı, o yüzden daha kıymet verilmeli daha ihtimam gösterilip sezarın hakkı sezara verilmeli…

BABA KIZ AYNI PROJEDE!

'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nde Erdal Beşikçioğlu kızı Derin Beşikçioğlu ile birlikte kamera karşısına geçti.

Fransa'da oyunculuk eğitimi alan 22 yaşındaki kızı Derin Beşikçioğlu babasının başrol olduğu dizide Melike karakterini oynuyor.