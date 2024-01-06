4 milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı 4 milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı
Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Battalgazi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 8,76 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Kaynak: AA