İSTANBUL - İstanbul Süper Amatör Lig Klasman A Grubu’nda Maltepe Spor Bal Ligine yükselme grup maçlarında mükemmel bir şekilde temsil etti ve oynadığı onca zorlu maçlardan sonra rakiplerini mağlup ederek BAL Ligi’ne çıkmaya hak kazandı. 1923 yılında kurulan Cumhuriyetimizle yaşıt 100 yıllık tarihi kulüp Maltepe Spor’un başarılı Başkanı Ömer Lefzan ve yönetim kurulunu, teknik direktör Hasan Ali Cesur ve teknik kadroyu tüm sporcularını ve Maltepespor’a gönül vermiş tüm taraftarlarını kutlar, Maltepe Spor’a kuruluşunun 100. Yılında böyle şanlı bir şampiyonluk yaşattıkları için gönülden kutlar, BAL Ligi’nde başarılar dilerim. Ayrıca Maltepespor’a desteklerini esirgemeyen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’a da teşekkür ederim.

HABER: AYKUT ÜNKER