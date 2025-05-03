Teknik direktör Pep Guardiola yönetiminde bu sezon şampiyonluk yarışının uzağında kalan Manchester City, 35. haftada Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Wolverhampton'ı konuk etti.

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"Maviler" müsabakayı Kevin De Bruyne'nin 35. dakikada attığı golle 1-0 kazandı. Bu sonuçla Manchester City, ligdeki yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı. Guardiola'nın öğrencileri, bu süreçte 4'ü üst üste 5 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Ligde son 6 müsabakayı kazanan ve 7 maçlık yenilmezlik serisi yapan Wolverhampton Wanderers, yaklaşık 2 ay sonra ilk kez mağlup oldu.

Kaynak: AA