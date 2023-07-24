Haber: Mert Osman Erman

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Kuki kadını Mary (gerçek adı değil) iki aydan fazla bir süre boyunca cesareti toplayamadı ve polise gitmedi.

18 yaşındaki kızı, evlerinin dışında kaçırılmış, bir gece boyunca çete tarafından tecavüze uğramış ve kapılarına feci şekilde bırakılmıştı.

"Saldırganlar kızımın bunu ifşa etmesi durumunda onu öldüreceklerini tehdit ettiler," dedi Mary, Mayıs ayında Manipur'daki Meitei ve Kuki toplulukları arasında çıkan etnik çatışmalarda 130'dan fazla can kaybına yol açan çatışmalardan bu yana yaşadıkları yardım kampı dışında benimle buluştuğumda.

Sonra bir şey değişti.

Geçen hafta sosyal medyada iki Kuki kadının çıplak bir şekilde halk tarafından teşhir edildiği bir video ortaya çıktı.

Geniş çaplı tepki ve kınama sonucu altı kişi tutuklandı.

Bu, Mary'nin polise şikayette bulunmasına sebep oldu.

"Bunu şimdi yapmazsam, kızımın saldırganları cezalandırmak için hiçbir şansım olmayacak," diyor. "Kızım hala yaşamının bir şeyler yapabileceğini söylüyor, ona hayatının geri kalanında yardımcı olacağım."

19 yaşındaki Chiin Sianching benzer bir kaderle karşılaşabileceğinden korkuyor.

O ve bir arkadaşı Kuki topluluğuna ait oldukları için hedef seçilmişler ve eyaletin başkenti Imphal'da hemşirelik okurken kaldıkları yurtta saldırıya uğramışlar.

"Kalabalık, saklandığımız odanın kapısını çalmaya devam ediyordu, erkekleriniz kadınlarımıza tecavüz etti, şimdi biz de aynısını yapacağız diye bağırıyorlardı," diyor.

Kendisini annesine son kez konuşacağını söylemek için aradığını belirtiyor. Birkaç dakika sonra iki genç kadın sokaklara çıkarıldı ve baygın bir şekilde dövüldü - Bayan Sianching, kalabalığın onları öldü olarak düşündüğünü, bu yüzden kaçtıklarını düşünüyor.

Polis, cesetlerini bulduklarında nabızlarını kontrol ederek hayatta olduklarını anladı.

Şeref ve Utanç

Kuki erkeklerinin Meitei kadınlarına yönelik cinsel saldırılarına dair doğrulanmamış haberler, bu Meitei erkekleri kalabalığını Chiin ve arkadaşına karşı kışkırtmış.

Çatışma alevlendiğinde çatlaklar hızla derinleşti ve daha önce bir arada yaşayan iki toplum tamamen ayrıldı. Şimdi her ikisinin de köy girişlerinde barikatlar bulunuyor ve gece çatışmaları hakkında sürekli haberler geliyor.

Ancak iki Kuki kadının çıplak bir şekilde teşhir edildiği video, Meitei kadınları da protestolara teşvik etti. Manipur'da kadınların sivil toplumda güçlü bir rol oynaması uzun bir geleneğe sahiptir, bunların arasında Meira Peibis veya meşale taşıyıcılar - aynı zamanda Manipur'un anneleri olarak da bilinirler - devlet ve ordu tarafından güç suistimallerine ve insan hakları ihlallerine karşı protesto etmiştir.

İki Kuki kadının saldırıya uğradığı videonun olduğu köylerde Meira Peibis'in lideri Sinam Surnalata Leima, köylülerin ana şüpheliyi polise teslim ettiğini söylüyor.

Sonra Meira Peibis'in yerel üyeleri bir araya geldi ve onun evini yaktı.

"Yakmak, bu adamların işlediği korkunç suçu toplumun kınama biçimidir, onların eylemleri tüm Meitei topluluğunun şerefini lekeleyemez," diyor Bayan Leima.

Şüpheli adamın karısı ve üç çocuğu köyden kovuldu.

Ancak bu kalabalığın neden böyle davrandığına dair bir toplumda kadınları yüksek bir değere sahip olan toplumda ne oluyor?

Manipur'da neler oluyor?

"Bu, Kuki erkekleri tarafından saldırıya uğrayan Meitei kadınlarının acısı ve intikamıydı," diye düşünüyor Bayan Leima.

Kendisi bu tür saldırıların olduğunu kişisel olarak bilmediğini belirtiyor, ancak Meitei kadınlarının bu tür bir suç hakkında konuşmayacağını, çünkü utanç verici olarak görüleceğini söylüyor.

Çatışmalar başladıktan hemen sonra devlet polisi, Meitei kadınlarına yönelik şiddet haberleri almadıklarını söyledi, ancak Meitei topluluğundan bir sözcü bana birçok bildirilmemiş saldırı olduğunu söyledi.

"Kadınlarımız bu tür ihlaller hakkında açıkça konuşarak ya da polise rapor vererek onların itibarını riske atmak istemez," diyor Cocomi adlı bir Meitei örgütünün Khuraijam Athouba.

Onun görüşüne göre, odak noktası öldürmeler ve yerinden edilmiş insanlar meselesinde kalmalı, cinsel şiddet konusunda değil.

Adalet

Videoda teşhir edilen iki Kuki kadından birinin kardeşi, bu tüm sorunlar tarafından kırık dökük bir şekilde sarsılıyor.

Kız kardeşini teşhir eden ve cinsel saldırıya uğratan kalabalık, aynı zamanda babasını ve küçük erkek kardeşini öldürdü - çatışmalar başladığında o ve annesi diğer bir köyde akrabalarını ziyaret ediyorlardı, bu yüzden kurtuldular.

23 yaşındaki adam, birkaç akrabasının evindeki küçük bir odada benimle buluştuğumda çoğu zaman ifadesiz bir şekilde kalıyor.

Hükümet ve polis ne yapmasını istersiniz diye soruyorum?

"O kalabalıktaki her kişiyi, özellikle babamı ve kardeşimi öldürenleri tutuklayın," diyor.

"Ve her iki topluluğa da adil davranın." Federal ve eyalet hükümetine olan güven her iki toplumda da eksik görünüyor.

Manipur Başbakanı N. Biren Singh, Meitei topluluğuna mensup ve "kapsamlı cezai ceza, idam da dahil olmak üzere" sözü verdi. Ancak çatışmayı çözemediği için istifası için yapılan çağrılara gelince, "Bunu yapmak istemem, görevim eyalette barışı sağlamak ve suçluları cezalandırmaktır," dedi.

Başbakan Narendra Modi, iki kadının videosundan sonra çatışma hakkında ancak sessiz kaldı.

"Manipur'un kızlarına yapılanlar asla affedilemez," dedi ve suçlu hiç kimse affedilmeyeceğini ekledi.

Ancak Bayan Leima'ya göre bu açıklama, topluluğunu olumsuz bir şekilde boyamış ve Mayıs ayından bu yana süren şiddeti göz ardı etmiş.

"Başbakan Kuki kadınlara yapılanlar hakkında konuştu. Ya bizim yaşadıklarımız?" diye soruyor.

Video, Manipur çatışmasını tekrar odak noktasına yerleştirdi.

"Bu video olmasaydı, hükümet ve diğer siyasi partilerden bu kadar çok dikkat çekemezdik," diyor, hemşirelik öğrencisi Chiin Sianching'i de içeren çatışma mağdurlarına destek veren bir araştırmacı olan Gracy Haokip.

Video, hayatlarını yeniden inşa etmeye çalışırken cesurca deneyimlerini paylaşan hayatta kalmayı başaranlara yardımcı olacak, diyor.

Chiin, yerel bölgesinde bulunan bir hemşirelik enstitüsüne kaydolduğunu söylediği toplum kadınlarına yaptığı konuşmadan bahsediyor.

"Annem bana Tanrı'nın beni bir neden için hayatta tuttuğunu söyledi, bu yüzden rüyalarımdan vazgeçmeyeceğime karar verdim."