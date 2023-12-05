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Orta Karadeniz için fırtına uyarısı

Orta Karadeniz için fırtına uyarısı

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İzmir Ankara kara yolu Turgutlu ilçesi geçişinde, bir fabrikanın işçilerini taşıyan Nurettin K. (58) yönetimindeki 45 AKH 605 plakalı servis midibüs ü, aynı yönde seyir halindeki Sefa D'nin (28) kullandığı 33 EFA 11 plakalı tırın dorsesine çarptı.

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