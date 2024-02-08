ABB'den yapılan açıklamaya göre, Yavaş, yerel seçim çalışmaları kapsamında Türkiye Ormancılar Derneği Başkanı ve üyeleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Görev süresince hayata geçirdiği projelerden söz eden Yavaş, "Betona plastiğe boşa verilecek parayla, çöp projeyle işimiz yok." değerlendirmesini yaptı.

"Acil ihtiyaçlar neyse onları yapmak suretiyle inşallah Ankara'yı Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği, dünyanın başkentleriyle yarışan bir başkent yapmak boynumuzun borcudur." ifadesini kullanan Yavaş, göreve geldikten sonra çakarlı araçları kaldırdıklarını, genel müdürlerin kullandığı lüks arabaların da satıldığını bildirdi.

Ortak akıl ilkesi doğrultusunda hareket ettiklerini aktaran Yavaş, şunları belirtti:

"Bizden önceki 25 yılda yapılan kadar yeşil alanı kazandırdık. Kendi ilçelerimizde de özellikle kadınların bitki üretimi, çiçek üretimi yapması için kendilerine fideler veriyoruz. Onlardan satın alıyoruz ve yerel bitkileri, buranın iklimine uygun bitkileri dikmeye çalışıyoruz. 'BAKAP' diye bir proje yaptık. Ankara halkını dut çırpmaya çağıracağız, kiraz toplamaya çağıracağız. Çocukların oradan elmaları ağaçtan toplamasını sağlayacağız. Ankara'nın tamamına ücretsiz silaj veriyoruz. Emeklilere destek veriyoruz. Sosyal yardım alan ailelere Başkent Kart ile yardımlarımızı yapıyoruz. Sosyal yardım alan ailelerin çocuklarının okuması için destek veriyoruz. Öğrenci evlerine de suyu yüzde 50 indirimli veriyoruz."