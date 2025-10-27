ANKARA (AA) - Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Düzce Mahallesi kırsalında 2 Ekim'de silahla vurulduktan sonra yakılmış halde erkek cesedi bulundu.

Olay yerinde bulunan 3 anahtar sayesinde kimliği belirlenen cesedin, 3 Haziran'da kaybolan R.E'ye ait olduğu tespit edildi.

Ekipler, Jandarma Bilişim Sistemleri üzerinden yaptıkları analizlerle 14 şüpheliye ulaştı.

İncelemelerini derinleştiren ekipler, maktulün alacak meselesi nedeniyle araçta öldürülüp Düzce Mahallesi kırsalında yakıldığını belirledi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin ise adli işlemleri devam ediyor.

Muhabir: Aykut Karadağ