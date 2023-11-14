Haber: Damla Oya Erman

Claternae, Bononia ve Forum Cornelii kolonileri arasında bulunan Via Emilia üzerinde bir Roma kasabasıydı. Kasaba M.Ö. 2. yüzyılda kurulmuş olup, Roma İmparatorluğu'nun çöküşüne kadar sürekli olarak yerleşim gördü.

Daha önce yapılan çalışmalarda, Arkeoloji, Güzel Sanatlar ve Peyzaj Süperintendanslığı tarafından Claternae'de forum, heykeller, hamamlar, sokaklar ve canlı renkli mermerler ve mozaikler içeren ev kalıntıları bulunmuştur.

İtalya Kültür Devlet Sekreteri Lucia Borgonzoni, "Şimdiye kadar bulunan kalıntıların önemi ve miktarı nedeniyle, muhtemelen kuzeyin Pompeii'si" olduğunu söyledi.

En son kazılarda, arkeologlar, çoğunlukla gümüş ve bronz paralardan oluşan 3.000'den fazla Roma sikkesi ortaya çıkardı ve Roma tanrılarına adanmış birçok işlemeli değerli taş buldu. En dikkat çekici sikke, yeni keşfedilen bir tiyatro kompleksinin koridorlarında bulunan M.Ö. 97 tarihli nadir bir gümüş sikkeydi.

Araştırmacılara göre, yapılan son keşifler, Claterna'nın sadece Roma dünyasındaki bir geçiş kasabası olmadığını, önceki varsayımlara meydan okuyarak, "Roma ile doğrudan temasları olan bir ticaret merkezi olduğunu" göstermektedir. Bologna süperintendanı Francesca Tomba, "Alanın büyük bir kısmı henüz keşfedilmedi" dedi. Şu ana kadar yaklaşık 18 hektar kazılmıştır ki bu da Roma kasabasının tamamının onda birine denk gelir.