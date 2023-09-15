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Atamalar ise 17 Ekim 2023'te yapılacak ve sonuçlar " www.meb.gov.tr " adresinde duyurulacak. Atamaya ilişkin detaylı bilgilere, bakanlığın "www.personel.meb.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

Başvurular, 25 Eylül-6 Ekim tarihlerinde değerlendirilecek. Ardından başvurulara ilişkin bilgiler ile adayların sisteme yüklediği belgeler 10-13 Ekim tarihleri arasında il milli eğitim müdürlüklerince incelenerek uygun başvurular onaylanacak.

MEB 'den yapılan açıklamaya göre, başvurular 18-22 Eylül tarihleri arasında alınacak.

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