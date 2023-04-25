ANKARA AA- Bakan Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, MEB Şura Salonu'nda 3 bin 500 engelli öğretmenin atamasının yapıldığı törendeki konuşmasında, son 20 yılda eğitimde devrimsel dönüşümler gerçekleştirildiğini ifade etti.

OECD ülkelerinin, eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranlarını İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda yüzde 90'lara ve üzerine çıkardığını dile getiren Özer, "Türkiye 2000'li yılların başında eğitimde maalesef sınıfta kalmıştı. 5 yaştaki okullaşma oranı sadece yüzde 11'di. Ortaöğretimdeki okullaşma oranı sadece yüzde 44'tü. Yani lise çağı nüfusunun yarısı okul dışındaydı." diye konuştu.

Özer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde başlayan eğitim seferberliğiyle tüm illere, 920 ilçeye hiçbir bölge ve il ayrımı yapılmaksızın devasa eğitim yatırımları yapıldığını vurguladı.

Eğitimin demokratikleşmesi yönünde tüm antidemokratik uygulamaların da bu dönemde kaldırıldığını dile getiren Özer, şöyle devam etti:

"Bu ülkede başörtüsü yasakları, eğitimin önündeki en büyük bariyerdi. Kız çocuklarımız üniversite kapılarında polislerin müdahalesiyle veya rektörlükleri tarafından ikna odalarında başörtülerini çıkartmak için yoğun baskılara maruz kaldılar ama bugün kadın hakları hakkında konuşanlar, o gün konuşmadılar. Bugün beyin göçüyle ilgili konuşanlar, o gün kendi ülkesinde parya gibi eğitime başörtüsü nedeniyle erişemeyenlerin yurt dışına gitmesini bir beyin göçü olarak görmediler. Sadece başörtüsü yasağı kaldırılmadı. Aynı zamanda imam hatip liselerinin ve meslek liselerinin tarumar olmasına yol açan katsayı uygulaması, bu ülkede 12 yıl uygulandı. Yine katsayı uygulaması da zatı devletlerinizin döneminde, sizler tarafından kaldırıldı ve imam hatip liseleri kaldıkları yerden hikayesini söylemeye devam etti. Meslek liseleri, kaldıkları yerden iş gücü piyasasının nitelikli insan kaynağını yetiştirmek için devam etti."

"Son 20 yıldaki eğitimdeki sosyal politikaların karşılığı 525 milyar lira"

Bugün eğitimde fırsat eşitliğini çok istismar edenlerin eğitimde fırsat eşitliğinin önünde hep bariyerler oluşturduğunu ifade eden Özer, "Eğitimde fırsat eşitliği için o garip gurebanın, mazlumların seslerini gür bir şekilde söyleyebilmeleri için kitaplar ücretsiz dağıtıldı, yardımcı kaynaklar ücretsiz dağıtıldı. Taşımalı eğitimle ücretsiz bir şekilde öğrencilerimiz okullarına eriştirildi. Bugün 5 milyon öğrencimiz okullarında, ücretsiz bir şekilde her gün sıcak yemek yemekte." diye konuştu.

Bakan Özer, son 20 yılda eğitimdeki sosyal politikaların bugünkü kurdan karşılığının 525 milyar lirayı bulduğunu bildirdi.

Gelinen noktada 5 yaştaki yüzde 11 olan okullaşma oranının yüzde 99,86'ya, ortaöğretimde yüzde 44'ten yüzde 99,12'ye, yükseköğretimde de yüzde 14'ten yüzde 50'lerin üzerine çıktığını kaydeden Özer, "Eğer son 20 yıldaki bu eğitim yatırımları olmasaydı Türkiye Yüzyılı bir hayalden ibaret oldu. Son 20 yıldaki yatırımlar, Cumhuriyet'in birinci yüzyılının tüm eksikliklerini gideren bir döneme karşılık gelmektedir. Tarih bunu, bizler bunu asla unutmayacağız." dedi.

"Öğretmenler, Kovid-19 salgını ile deprem travmasında önemli çabalar gösterdi"

Özer, eğitime erişim problemi ile eş zamanlı olarak öğretmen yatırımı yapıldığını anlattı.

Son 20 yılda 800 binin üzerinde öğretmen ataması gerçekleştirilerek öğretmen ordusunun 500 binlerden 1,2 milyona çıkartıldığını belirten Özer, "OECD raporlarında şu çok bariz bir şekilde ortada; öğrenci sayısını bu kadar artırıp öğretmen başına düşen öğrenci sayısını bu kadar azaltan başka bir ülke yok." değerlendirmesinde bulundu.

Gönül dostu olan tüm öğretmenlere eğitime yaptıkları katkılardan dolayı şükranlarını sunan Özer, bugün ataması gerçekleştirilen engelli öğretmenlere "Eğitim camiamıza hoş geldiniz." diye seslendi ve bugünkü öğretmen atamasıyla çok daha güçlü hale geleceklerini vurguladı.

Son 2 yıl içerisinde Kovid-19 salgını ve 6 Şubat'ta meydana gelen depremler olmak üzere iki önemli travma atlattıklarını dile getiren Özer, şöyle konuştu:

"Salgında öğretmenler, vefa gruplarında vatandaşın ihtiyaç duyduğu ürünleri canlarını hiçe sayarak ihtiyaç noktalarına ulaştırdı. Meslek liselerimiz vatandaşın ihtiyaç duyduğu maskeyi, dezenfektanı, yüz koruyucu siperliği, her türlü ihtiyacı üreterek ücretsiz şekilde vatandaşa ulaştırdı. Necip Fazıl'ın bir gençlik muştusu vardır. 'Kim var? denildiği zaman sağına ve soluna bakmadan tek tek 'ben varım' diyen bir gençlik... 6 Şubat depreminde 10 ilimizde insanlar yardım için çağırdığı zaman bu öğretmen ordumuz 'Kim var?' denildiği zaman sağına ve soluna bakmadan tek tek sahaya intikal ettiler. Yemekler pişirdiler, ekmek pişirdiler, gelen yardımların tasnifinde çalıştılar, çadırlarda eğitime devam ettiler. Çadırların organizasyonlarında büyük katkı sağladılar. Hala da oradalar. Ben diğerini düşman değil, cennetin yolu olarak gören ve bunu da bizzat bu olağanüstü günlerde gösteren tüm öğretmenlerimize canı gönülden şükranlarımı arz etmek istiyorum. İnşallah, sizlerin liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nda tüm eğitim camiamızla açtığınız yolda yürümeye, size yoldaş olmaya devam edeceğiz."

Bakan Özer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ülkenin evlatlarının eğitimine verdikleri desteklerden dolayı, öğretmenler ve aileleri adına en içten şükranlarını arz etti.