Suudi Arabistan

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'ya göre, Harameyn İşleri Genel Başkanı ve Kabe İmamı Sudeysi, hac ibadetlerinin başlayacağı 26 Haziran öncesi açıklamalarda bulundu.

Sudeysi, hac için ülkeye gelenler ve Haremeyn'de ibadet edenlere dair "Haremeyn'de 1 milyon 200 bin kişi namaz kıldı. Böylelikle Kovid-19 salgını sonrasında en yüksek sayıya ulaşıldı." ifadelerini kullandı.

Bu sayıyı cuma namazını kılanların oluşturduğu aktarıldı.

Bu yıl hac ibadeti için kutsal topraklara yaklaşık 2,4 milyon kişinin gelmesi bekleniyor.

Suudi Arabistan'ın resmi verilerine göre, Kovid-19 salgını döneminde 2020'de ülke içinden 10 bin hacı adayına hac izni verilmişti.

2021 yılında ise hacı sayısı 60 bine, geçen yıl da yaklaşık 900 bin kişiye ulaşmıştı.

AA