Haber: Elif Hayvalı

İSTANBUL- Mesut Süre, Fazlı Polat ve Anlatanadam’ın podcast olarak başlattığı ve bugüne kadar 77 bölümle 20 milyondan fazla dinlenmeye ulaşan mizah programı Meksika Açmazı, canlı gösteri olarak sahnelere transfer olmasının ardından şimdi de sinema seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor. Kapadokya ve İstanbul’da tamamlanan Meksika Açmazı’nın çekimlerinin ardından başrol oyuncuları sosyal medya hesaplarından film için hazırlanan 4 ayrı afişi hayranlarının beğenisine sundu. Filmin afişi sosyal medyada belirlenirken, paylaşımlara yorum yapan seyirciler arasından seçilen 10 kişi ise galaya katılmaya hak kazanacak.

Kapadokya’nın eşsiz güzelliklerinin eşlik ettiği Meksika Açmazı’nın merakla beklenen senaryosu ise şöyle: Aldıkları bir iş teklifi üzerine farklı motivasyonlarla Kapadokya’ya giden Meksika Açmazı ekibi, ardı arkası kesilmeyen komik olayların içerisinde birbirleriyle olan ilişkilerini sorguladıkları birçok açmaza düşerler. Dostlukları aşk, para, kıskançlık ve entrikalarla sınanır. Ancak yaşadıkları olumsuz deneyimlerin üstesinden, her zamanki gibi mizahın ve neşenin gücüyle gelirler. Meksika Açmazı ekibinin kendi içerisindeki anlaşmazlıkları, problemler karşısındaki farklı tepkileri bu macera dolu hikâyede izleyiciye “Ben olsam ne yapardım?” sorusunu sordururken, film boyunca kahkahalara boğacak.

Filmde kendi karakterlerini canlandıran üçlüye, Ecem Çalhan, İsmail Aksoy, Duygu Kocabıyık ve Nicholas Paul Facey eşlik ediyor.

Yönetmenliğini Alper Mestçi’nin yapımcılığını Muhteşem Film ve TME Films’in ortaklaşa yürüttüğü film, 17 Kasım 2023’te sinemalarda olacak.