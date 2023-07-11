Nehrin çevresindeki Kocaal ilçesi Kozluk, Bezirgan, Melen, Caferiye, Aydoğan mahalleleri ile Akçakoca ilçesi Nazım Bey, Uğurlu ve Melen mahallelerindeki tarım arazileri sağanak dolayısıyla sular altında kaldı, bölgedeki bazı evlerin alt katlarını da su bastı.

Kocaali Kaymakamlığınca Caferiye, Melenköy, Kozluk, Bezirgan mahalleleri arterleri, yaya ve araç trafiğine kapatıldı, ulaşım alternatif güzergahlara yönlendirildi.

Kozluk Mahallesi'ndeki bir caminin şadırvanı sular altında kalırken, Kozluk-Nazım Bey Köprüsü'nden araç geçişi geçici olarak durduruldu.

Devlet Su İşleri ekipleri, Demiraçma merkezinde dere genişletme ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Kocaali İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin, suların çekilmesinin ardından bölgede hasar tespit çalışması yapacağı öğrenildi.

AA