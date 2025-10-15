İSTANBUL (AA) - Memorial Sağlık Grubu, 13. hastanesi olan Memorial Göztepe Hastanesinin açılışını düzenlediği basın toplantısında duyurdu. Yeni hastane, 81 bin metrekarelik kapalı alanda 127 poliklinik, 19 ameliyathane ve 300'ün üzerinde yatak kapasitesiyle hizmete alındı.

Sağlık sektöründeki 25. yılını geride bırakan grup, 2025'in son çeyreğinde tamamlanan 150 milyon dolarlık yatırımla Türkiye'deki en büyük ve donanımlı hastanesini hasta kabulüne açtı. Yüksek teknolojiyle donatılan hastane, aynı zamanda sağlık turizmine katkı sunmayı hedefliyor.

Memorial Sağlık Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Bora Uludüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Memorial Sağlık Grubunun 25 yıldır etik değerlerden ödün vermeden modern tıbbın imkanlarını en iyi şekilde hayata geçirmeye çalıştığını söyledi.

Açılışı yapılan Göztepe Hastanesinin grubun en büyük yatırımı olduğunu belirten Uludüz, 'İstanbul'un kalbi olarak tanımladığımız bir lokasyonda en büyük hastanemiz hasta kabulüne başlayacak. Toplam 81 bin metrekarelik bir alan, 127 poliklinik, 19 ameliyathane ve 300'den fazla yatak kapasitesiyle çok üst düzey, çok geniş bir sağlık kompleksi ve yeni bir soluk getireceğine inanıyoruz.' diye konuştu.

Uludüz, yeni hastaneyle birlikte toplam kapasitelerini yaklaşık yüzde 20 kadar artıracaklarını, sağlıkta mükemmeliyet ve kaliteyi çok daha geniş kitlelere ulaştırabilmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Türkiye nüfusunun hızlı şekilde yaşlandığını, bu tarz projelerin gelecek dönemde toplum için önemli değer yaratacağını söyleyen Uludüz, 'Kanser alanında, kalp hastalıkları konusunda, kompleks cerrahilerde bütün branşlarda çok üst düzey bir hizmet sunmak için buradayız.' dedi.

'Dünyanın en önde gelen teknolojilerini burada kurduk'

Uludüz, yeni yatırımlarında teknolojinin hasta konforuna katkı sağlayacak şekilde kullanıldığını vurgulayarak şunları ifade etti:

'MR Linac, Tomosentez Mamografi, robotik cerrahi sistemler, robotik rehabilitasyon sistemleri gibi çok önde gelen, dünyanın en önde gelen teknolojilerini burada kurduk ve hastalarımızın hizmetine sunuyor olacağız. Amacımız sırf teknoloji amaçlı yatırım değil. Bunları, hastanın iyileşme sürecini destekleyecek, konforunu iyileştirecek yatırımlar olarak düşünüyoruz.'

Hastanede ayrıca dokunmatik paneller ve akıllı oda teknolojileriyle donatılmış alanlar bulunduğunu belirten Uludüz, genel deneyimin artırılması amacıyla QR kod sistemlerinin de entegre edildiğini dile getirdi.

Uludüz, sadece hasta deneyimini iyileştirmek değil, mükemmel hasta deneyimini de başarabilmek hedefiyle yola çıktıklarını vurgulayarak, 'Olaya ticari değil, hasta odaklı bir şekilde yaklaşarak, hasta için en iyisi neyse onu ön plana çıkartacak şekilde, hekimlerin bireysel değil, birlikte çalıştığı, multidisipliner yaklaşım sergilediği bir kurguyla ilerlemeye çalışıyoruz. Bu değerler bizim en asıl, en temel değerlerimiz kurum olarak ve bunları her lokasyonumuzda güçlendirerek ileri taşımaya çalışıyoruz.' dedi.

Muhabir: Mehmet Selçuk Güçlü