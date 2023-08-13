Ordu

Aybastı ilçesindeki 1500 rakımlı Perşembe Yaylası, eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerine ev sahipliği yapıyor. Özellikle sıcakların etkili olduğu bugünlerde yayla, sisli ve serin havasıyla rahat bir ortam sunuyor.

Şehrin gürültüsünden uzaklaşanlar, doğada piknik yapıyor, menderes manzarası eşliğinde fotoğraf çektiriyor. Doğaseverler, yayılan koyun sürülerinin güzel görüntüler oluşturduğu yaylada yöresel ürünlerin satışının yapıldığı pazardan alışveriş yapıyor.

İngiltere'de yaşayan Mehmet Dağaşan, aslen Malatyalı olduğunu ve asker arkadaşıyla Karadeniz turu yaptıklarını söyledi.

Perşembe Yaylası'nın çok güzel ve harika bir doğaya sahip olduğunu belirten Dağaşan, "Şehir merkezindeki insanların kıskandığını düşünüyorum çünkü burada hava gayet güzel." dedi.

Dağaşan'ın İzmir'de yaşayan arkadaşı Yaşar Şen ise yaylada serin hava dolayısıyla hırka giydiklerini ifade ederek, "İzmir'den memleketime geldim. İzmir'de bu doğa şartlarını bulamıyorsun. Şu doğayı nerede bulabilirsin?" diye konuştu.

"Burası cennet gibi maşallah"

Ziyaretçilerden Kemal Perişan da temiz havası ve doğal ürünleri dolayısıyla ailesiyle yaylaya geldiğini anlatarak, "Hava sıcak, şehir merkezlerinde durulmuyor. Burası biraz daha serin oluyor. Burada gece de kalabiliyorsun." ifadelerini kullandı.

Kuveyt'ten Türkiye'ye yakınlarıyla seyahat eden Abdullah Aldehany de Trabzon, İstanbul ve Bursa'yı gezdiklerini dile getirerek, "Burası cennet gibi maşallah. Hava güzel, her şey güzel." şeklinde konuştu.

Samsun Terme'den ailesiyle yola çıkarak yaylaya gelen Seda Özcan da Perşembe Yaylası'na ilk defa gördüğünü söyledi.

Özcan, şehirde sıcaktan bunaldıkların ifade ederek, şunları anlattı:

"Bugün gelmemiz gayet iyi oldu. Biraz sisli bir hava var ama çıkarken gayet hava açıktı, etrafı biraz görebildik. Şimdi gayet güzel. İlk çarşısına uğradık, biraz pazarını gezdik, gayet güzeldi. Doğası, yeşili gayet güzel, memnun kaldık. Burada her taraf yemyeşil. Havası güzel, gerçekten serinletici bir havası var. Tabii ki tatil bölgelerine tercih oluyor ama insanlar artık sıcaktan bunaldıkça buralara kaçmaya başladı. Herkese tavsiye ediyorum, buralar gayet serin."

Merve Sarı da Kocaeli'nden memleketi Ordu'ya uzun zaman sonra gelebildiğini anlatarak, "Buranın havası şu an şaheser. Gerçekten çok güzel bir havası var. İzmit'te yaz sıcaklarından çok bunalmıştık. Eşimin de izni olunca, bir hafta da olsa en azından kaçıp buralarda gezmek istedik. Gayet güzel ve çok memnunuz. Sis harika, güzel memleketim." dedi.

"Dünyanın her yerinden misafirlerimiz geliyor"

Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan da yaylanın coğrafi yapısıyla dikkati çektiğini söyledi.

Yazın da kışın da cazibe merkezi olan yaylada ziyaretçi sayısının arttığını vurgulayan Geçtan, belediye olarak elektrik direklerinin yer altına alınması, çevre düzenlemesi, konaklama imkanlarının arttırılmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Geçtan, Perşembe Yaylası'nın kentin en güzel yaylalarından olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bölge pazarında da insanlar ürettikleri ürünleri sunuyor. Dünyanın her yerinden misafirlerimiz geliyor. İnşallah biz de hizmet kalitesini arttırmak için canla başla çalışıyoruz. 915'incisini yaptığımız Yağlı Güreş ve Kültür Festivali'ne 5 günde ortalama 500 binden fazla insan geldi. Haliyle biz şu ana kadar bu yıl 1 milyonu geçtik. İnşallah sene sonuna kadar 1,5 milyonu geçeriz diye umut ediyorum. Bir görmeyen pişman, bir de 'Niye gidemedim' diyen pişman. Buyursunlar, misafir edelim."

AA