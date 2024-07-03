Merih Demiral, iki gol attığı ve çeyrek finale yükseldikleri için çok gururlu olduğunu söyledi.

Leipzig Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Merih Demiral, "Ben her zaman çalışmaya devam ediyorum. Hazırlık maçında farklı, şu an farklı bir sonuç var. Suudi Arabistan’a gittiğimde bazı tepkiler oldu, 'bu yaşta niye oraya gittin' diye. Bunların hepsini gördüm ama çalışmaya devam ettim. Milli takım için elimde gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum bugün de hak ederek kazandık. Bunun için de çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

"İki gol attığım için çok mutluyum. Bir gol sevinci vardı aklımda onu yaptım, Türklükle alakalı. Türk olduğum için çok gurur duyuyorum, o yüzden golden sonra bunu iliklerime kadar hissetim." ifadelerini kullanan Merih, "Öyle bir şey yapmak istedim, yaptığımdan dolayı çok da mutluyum. Bütün taraftarlarımız bizimle gurur duyuyor. Tribünde görmüştüm yapan taraftarlarımızı, onları gördükten sonra daha çok yapasım geldi, çok mutluyum. Tribünlerde de yapanları gördüm. Türkiye’de hepimiz Türk'üz, Türk olmaktan da gurur duyuyorum, bunu her seferinde de belirtiyorum. O yüzden gol sevincini de öyle yaptım. Gayet normal, Türk taraftarlarımız da bizimle gurur duyuyor. İnşallah yapmaya devam ederiz. Herhangi bir mesaj yok, sadece ne kadar gururlu ve mutlu olduğumu göstermek istedim." şeklinde konuştu.

Mert Günok'un son dakikalarda yaptığı kurtarışa da değinen Merih, şöyle konuştu:

"Mert ağabeyin gerçekten maşallahı vardı. Maçtan sonra konuştuk, kurtarışa inanamadım, hala etkisindeyiz, muhteşem bir kurtarış, canlı gördüğüm belki de en iyi kurtarışlardan biri. Mert ağabey bunu hak ediyor, bizim en yaşlı futbolcumuz, bize her zaman yol gösteriyor. Onun tecrübesinden çok yararlanıyoruz. Bugün bu maçta böyle bir kurtarış yapması beni çok mutlu etti. Gerçekten süperdi. Kariyerimde birçok iyi maç var ama milli takım özelinde de iyi oynadığım maçlar var. Bugün de iyi oynadığımı düşünüyorum ama bugün takım olarak çok mücadele ettik. Hak ederek kazandık. Sahada herkes çok mücadele etti. Muhteşem bir mücadele vardı, ben de o mücadelenin içindeyim. Takımla gurur duyuyorum, inanılmaz hisler, inşallah devamını da getiririz."

Türk taraftarların kendilerine büyük destek olduğunu aktaran Merih, "Taraftarlarımız gerçekten şahane, bunu iliklerimize kadar hissediyoruz. Maça çıktığımızda onların destekleri inanılmaz sanki ev sahibi gibi oynuyoruz. Berlin’de oynayacağız bizim için de büyük şans, orada daha çok Türk taraftar olacaktır. İyi ki varlar, bizi her zaman desteklemeye devam etsinler." değerlendirmesinde bulundu.

Merih Demiral, "Avusturya bu maça kadar duran toptan gol yememişti, sen iki tane attın. Neler hissediyorsun?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Buradan Selçuk hocaya teşekkür ediyorum, Selçuk Şahin. Özellikle antrenmanda hem de video ile bize gösterdi, Avusturya’nın zayıf noktalarını biz de ona göre korneri kullandık. Buna çok çalıştık. Selçuk hoca burada çok emek verdi, bize çok gösterdi. Golden sonra ona gittim. Çok çalıştık, çalıştığımızın karşılığını aldık. Avusturya duran toptan gol yemiyordu, bugün iki tane attık. Çalışıyoruz çok güzel bir ekibimiz var, onun karşılığını alıyoruz. Bir aydan fazladır kamptayız, kampın her günü iyi geçiyor. Hollanda güçlü bir takım, çok güzel taraftarları var ama Berlin her zaman bizim için farklı bir yer olacaktır. İnşallah en iyi şekilde hazırlanıyoruz."

Merih, yabancı bir basın mensubunun, "Taraftarlarınız Arda Güler lehine tezahüratlarda bulunuyor. Bu takım içinde bir kıskançlığa sebep oluyor mu?" sorusunu, "Arda ile hepimiz gurur duyuyoruz, takımda çok güzel arkadaşlık var. Arda’ya çok destek oluyoruz, daha 19 yaşında pırlanta gibi bir çocuk. Her maçta kalitesini gösteriyor. Tabii ki kıskançlık olmuyor, herkes birbirinin iyiliğini istiyor, o yüzden başarılı oluyoruz. Arda çok iyi bir çocuk ve çok iyi bir futbolcu. Arda’nın olması milli takımımız ve ülkemiz için bir şans. İnşallah böyle çalışmaya devam eder ve ülkemizi gururlandır." şeklinde yanıtladı.