İstanbul

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 28 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 673 milyon dolar artışla 72 milyar 349 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 21 Temmuz'da 71 milyar 675 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri 451 milyon dolar azalarak 41 milyar 876 milyon dolardan, 41 milyar 425 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 28 Temmuz haftasında bir önceki haftaya kıyasla 223 milyon dolar artışla 113 milyar 551 milyon dolardan 113 milyar 774 milyon dolara yükseldi.

AA