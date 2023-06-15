İstanbul

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 9 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 450 milyon dolar azalışla 57 milyar 790 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 2 Haziran'da 58 milyar 240 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 253 milyon dolar azalarak 42 milyar 246 milyon dolardan 41 milyar 993 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 9 Haziran haftasında bir önceki haftaya kıyasla 703 milyon dolar azalışla 100 milyar 486 milyon dolardan 99 milyar 783 milyon dolara indi.

AA