Ülke genelinde aşırı sıcaklar etkisini göstermeye devam ediyor. Hava sıcaklığının 42 derecenin üstüne çıktığı Kilis’te, bir vatandaş güneşin altında duran mermerin üzerine yumurta kırarak pişirdi. Aşırı sıcaklara dikkat çeken vatandaş, bir sonraki hedefinin ise mermerde et pişirmek olduğunu söyledi.

Mermer üzerinde yumurta pişiren Mikail Kırlangıç, "Serhat şehrimizde gerçekten kuru bir sıcak var. Bu sıcaklar insanı gerçekten kavuruyor. İnsanlar durduğu yerde sıcaktan terliyor. Ben de bu yüzden deney yapmak istedim. Dama çıktım ve yumurta kavurmak aklıma geldi. Mermerin de sıcak olduğunu fark edince yağı koyup üzerinde pişmesini bekledim. Yaklaşık 10 dakika içerisinde pişen yumurtayı çocuklarla yedik" dedi.

Kırlangıç, "Bir sonraki hedefim yumurta değil, et pişirmek. Yumurtanın piştiği mermerde güneşin sıcağında kıyma pişireceğim. Herhangi bir ateş ve takviye sıcaklık olmadan sadece güneşin ısısıyla kıyma pişireceğim" diye konuştu.

HABER: METE YILMAZ