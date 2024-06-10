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Gaziantep Valiliğinden kuduz hayvan nakliyle ilgili iddialara yalanlama

Gaziantep Valiliğinden kuduz hayvan nakliyle ilgili iddialara yalanlama

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince, 5 Haziran'da yasa dışı silah ticareti yapıldığı tespit edilen depoya düzenlenen operasyonda yakalanan S.Ö, C.K. ve M.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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