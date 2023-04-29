İstanbul

Meslek liselerinde öğrenim gören öğrencilerin geliştirdiği birçok proje, TEKNOFEST alanındaki Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) standında sergileniyor.

Bu projelerden biri olan "Gespark" projesiyle, yenilenebilir enerji tabanlı otopark sistemi oluşturan 11'inci sınıf öğrencileri Kurşun ve Şen, açıklamalarda bulundu.

Kurşun, projelerini öğretmenlerinin rehberliğinde oluşturduklarını, amaçlarının şehirlerdeki boş alanları değerlendirirken enerjiyi en verimli şekilde kullanmak olduğunu söyledi.

Teknolojinin sunduğu imkanları şehirlere yaymak istediklerini belirten Kurşun, "Bunun haricinde projemizin birçok avantajı var. Güneş panellerinden enerji üretiyoruz ve otoparkımızın enerjisini buradan sağlıyoruz." dedi.

"Artan enerjiyi 3 şekilde değerlendiriyoruz"

Projelerini tasarlarken yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynakları üzerine çalıştıklarına işaret eden Kurşun, "Buradaki enerji, otoparka fazlaca yettiği için geri kalan enerjiyi 3 şekilde değerlendiriyoruz. İlk olarak elektrikli araçlarımızı şarj edebiliriz. Fazla kalan enerjiyi akülere depolayıp bunları satabiliriz veya şehrin şebekesine bağlayıp şehrimizi aydınlatabiliriz. Ayrıca başka bir avantajı daha var. Enerji üretildiği yerde tüketildiği için taşıma ve dağıtım masrafımız da olmuyor." diye konuştu.

Üniversite sınavında enerji sistemleri mühendisliği bölümünü kazanmak istediğini bildiren Kurşun, "Bu alanda devam edip ülkemizi olabildiğince iyi yerlere taşımak istiyorum." dedi.

Projenin patent başvurusunda bulunulacak

Şen ise geliştirdikleri proje hakkında şu bilgileri verdi:

"İstanbul gibi büyük metropollerde yer sıkıntısı çekiyoruz. Açık otoparklarımızın üzerine güneş panellerimizi koyarak bunları hem tasarruf edip hem de depolayıp kullanabiliriz. Sistemimizde araçlar sensörlerden geçtikten hemen sonra doluluk oranını gösteriyor. Bunun sayesinde de insanlar otoparklarda dolaşmadan, zaman kazanmış oluyor. Servo motorlarımız ise bizim için kapı görevini görüyor. Kapıdan hemen çıktıktan sonra da birinci sensörde ekranımızın hemen başında yer alan sayı sistemimizden hemen düşüyor. Sonra da kapımız kapanıyor."

Açık alanda yer alan otoparkların çatılarına yerleştirilen güneş panelleriyle elde edilen enerjinin elektrik enerjisine dönüştürüldüğünü anlatan Şen, "Buradan elde edilen elektrik enerjisi otoparkın aydınlatılmasında kullanılıyor. Ayrıca otopark giriş ve çıkışlarına yerleştirilen sensörler sayesinde otopark görevlisi mevcut araç sayısını aktif bir şekilde görebiliyor." dedi.

Yakın zamanda projenin patent başvurusunda bulunacaklarını dile getiren Şen ve Kurşun, öğretmenlerinin direktifleri doğrultusunda yeni projeler oluşturmaya devam edeceklerini kaydetti.

Öte yandan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de TEKNOFEST alanına gerçekleştirdiği ziyaret esnasında Gespark projesini yakından inceleyerek detayları hakkında bilgi aldı.

AA