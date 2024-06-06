Ankara

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 24-28 Haziran'daki mesleki çalışma programlarına istedikleri illerde katılmak isteyen öğretmenlerin başvuru süresi bugün saat 23.59'a kadar uzatıldı.

Okullarda 2023-2024 eğitim öğretim yılı, 14 Haziran Cuma günü karne dağıtımıyla tamamlanacak.

Öğretmenler, Kurban Bayramı tatilinin ardından 24-28 Haziran'da mesleki çalışma programlarına katılacak.

2023-2024 eğitim öğretim yılı sene sonu mesleki çalışmalarının yüz yüze olacak şekilde yapılması ve talep eden öğretmenlerin mesleki çalışmalarını "https://veri.meb.gov.tr" adresinden tercih edecekleri farklı il ve ilçelerde mili eğitim müdürlüklerinin planlaması doğrultusunda yapabilmeleri uygun görülmüştü.

Öğretmenlerin, mesleki çalışmalarını görevli oldukları okul yerine istedikleri il ve ilçelerde yapabilmeleri için başvuruları bugün saat 23.59'a kadar uzatıldı.