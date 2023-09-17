Abur, bir süredir rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi altındaydı.

Abur'un vefatının ardından NTV'den yapılan açıklamada "NTV ailesi olarak merhum Gökhan Abur'un ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" denildi.

NTV AİLESİ ÜZGÜN

Abur, yaklaşık 2 yıldır kanser tedavisi görüyordu.

NTV ailesi merhum Gökhan Abur'un ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

FAHRETTİN ALTUN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Gökhan Abur için başsağlığı mesajı yayınladı.

Altun paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yıllarca NTV'de hava durumu haberlerini sunan müzisyen ve meteoroloji editörü Gökhan Abur’un vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ailesi, sevenleri ve NTV ailesine başsağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin."

GÖKHAN ABUR KİMDİR?

Gökhan Abur, 1943 yılında Afyon‘da doğdu. Memur bir ailenin çocuğu olarak Afyon’da dünyaya gelen Abur’un babası İzmir‘li, annesi ise İstanbul‘ludur. Subay olan babasının işi nedeniyle Türkiye’nin birçok yerinde bulunmuş. İlkokula Ankara‘da başlamış, Elazığ‘da devam etmiş. Babasının görevinden istifa ettiği dönemde ise İstanbul’a gelmiş ve ilkokulu burada bitirmiş. Ortaokula başladığı dönemde ise babasının memuriyet hayatına geri dönmesiyle birlikte Karabük‘e gitmiş. Ortaokul ve liseyi burada tamamlamıştır.

Lise çağlarında Karabük’teyken orkestra kurup müzikal yaşantısını başlattı. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji yüksek mühendisliğini kazanarak İstanbul’a gitti. İstanbul’da kurdukları bu orkestrayı devam ettirdi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji bölümünden yüksek mühendis olarak mezun oldu. Uzun yıllar Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Bölümü’nde görev yaptı. Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Mühendisliği görevinden 2003 yılında emekli oldu.

1960’lı yıllarda müzik yaşamı başladı. 1967 yılında Hafta Sonu Gazetesinin yaptığı, Egemen Bostancı‘nın organize ettiği Altın Ses Yarışma’sında Ersan Erdura birinci, Gökhan Abuz dördüncü oldu. Bu yarışmanın ardından, Fikret Şeneş‘in de katkılarıyla, plak çalışmalarına başladı. Toplam 14 tane 45’lik plağı ve “Bir Gün Karşılaşırsak” isimli bir albümü vardır. 1975 yılında Eurovision şarkı yarışması Türkiye elemelerine katıldı. Türkiye’de ilk defa düzenlenen Eurovision yarışmasında Semiha Yankı birinci oldu, Gökhan Abur ilk sekize girmiştir.