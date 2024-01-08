Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, rüzgar yarın öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'in batısında, akşam saatlerinden itibaren genelinde doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Rüzgar, Marmara'da yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde, Kuzey Ege'de ise kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde görülecek.

Fırtına Batı Karadeniz ve Marmara'da çarşamba öğle saatlerinden sonra, Kuzey Ege'de ise gece saatlerinde etkisini kaybedecek.

Denizlerdeki fırtına dolayısıyla ulaşımda aksamalar meydana gelebileceği uyarısında bulunuldu.