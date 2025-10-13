İran’da vizyona girdiğinde milyonları salonlara çekerek rekor kıran “Mevlana: Mest-i Aşk”, şimdi Türkiye’de sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Büyük gün 17 Ekim!

Uzun süredir merakla beklenen yapım için geri sayım başladı. Yönetmenliğini Hassan Fathi’nin üstlendiği film, Mevlana’nın gönül yoldaşı Şems-i Tebrizi’nin esrarengiz kayboluşunu ve bu olayın Mevlana’nın hayatında bıraktığı derin izleri beyazperdeye taşıyor.

Fragman büyük ilgi gördü

“Mevlana: Mest-i Aşk”ın geçtiğimiz günlerde yayınlanan fragmanı, kısa sürede sinemaseverlerin gündemine oturdu. Sosyal medyada binlerce kez paylaşılan ve yorumlanan fragman, filmin görsel estetiği ve güçlü oyunculuklarıyla büyük merak uyandırdı. Fragman, vizyon öncesinde izleyiciye hem dramatik hem de görsel bir şölenin sinyallerini verdi.

Dev kadro ilk kez aynı filmde

Filmde Parsa Pırouzfar, İbrahim Çelikkol, Hande Erçel, Bensu Soral, Boran Kuzum, Selma Ergeç, Burak Tozkoparan ve Halit Ergenç ve Shahab Hosseini gibi Türkiye ve İran’ın birbirinden değerli yıldız isimleri yer alıyor. Bu özel buluşma, “Mevlana: Mest-i Aşk”ı uluslararası sinemada da farklı bir noktaya taşıyor.

Tarihe unutulmaz bir yolculuk

Dram ve tarihi türdeki yapım, Fahir Atakoğlu’nun müzikleri ve Morteza Poursamadi’nin sinematografisiyle izleyiciyi unutulmaz bir yolculuğa çıkarıyor. Ayrıca film için hazırlanan özel kostümler ve aksesuarlarla dönemin ruhu titizlikle beyazperdeye taşındı.