ANKARA AA- Bahçeli, parti genel merkezinde Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türk milletinin bugün tarih yazdığını, kutlu varlığına, müstesna hedeflerine, müstakbel ve muteber geleceğine tertemiz iradesiyle sahip çıktığını vurgulayan Bahçeli, "Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan aziz vatandaşlarımızın katılımıyla Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması yapılmış, kesin olmayan sonuçlara göre Sayın Recep Tayyip Erdoğan 13'üncü Cumhurbaşkanı'mız olarak seçilmiştir. Tezahür eden milli iradeye herkes ve her kesim asgari ölçülerde saygı duymalıdır." değerlendirmesini yaptı.

Türk demokrasi ve siyaset tarihinde iki turlu bir seçimin ilk örneğinin yaşandığını, seçime yüksek katılım oranının milli ve demokratik şuurun canlılığına işaret ettiğini belirten Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin, demokrasi standartlarında yüksek bir seviyeye ulaşmasının yanı sıra bu hususta dünya çapında mukayeseli bir üstünlük kazandığı artık hiç kimsenin ihmal edemeyeceği çarpıcı bir gerçek olarak belirginlik kazanmıştır. İstanbul'un fethinin bir gün öncesinde, aziz milletimiz bu defa parlak bir demokrasi fethiyle egemenlik haklarını ve tarihi mirasını güçlü şekilde kucaklamış, aynı zamanda kardeşlik hukukuyla var oluş namusunu koruyarak Türk ve Türkiye Yüzyılı vizyonuyla buluşturma iradesi göstermiştir."

"Milletimiz iftira ve inkar siyasetine prim vermemiştir"

Bahçeli, 14 Mayıs'ta yapılan Milletvekili Genel Seçimi'nde TBMM'de çoğunluğu Cumhur İttifakı'na tevdi eden Türk milletinin, 28 Mayıs'ta da Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını seçtiğini ve büyük Türkiye ülküsünü desteklediğini söyledi.

Türkiye'nin istikrar ve güvenliği, iç barış ve huzur ortamı, istiklal ve istikbal hedeflerinin sandıkta mümtaz ve müessir bir iradeyle müdafaa edildiğini, ülkenin önünün ardına kadar açıldığını vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Milletimiz iftira ve inkar siyasetine prim vermemiştir. Yine milletimiz yalan ve yıkım simsarlarına itibar etmemiştir. Milli geleceğimizin zillete değil, zafere müstahak olduğu da tescillenmiştir. Dünya birleşmiş ve karşımıza geçmiş ancak Türk milletine sökmemiştir.

Küresel lobiler, kulisler, çıkarcılar, eyyamcılar, entrikacılar, provokatörler, kirli örgütler, sermaye çevreleri, tefeciler, bankerler, ABD'sinden AB'sine kadar tüm ülkeler zilletin fermanını okumuş fakat Çanakkale ruhunu, Milli Mücadele duruşunu, cumhurun haysiyetle perçinlenmiş ufkunu aşamamışlardır."

Özellikle 14 Mayıs'taki seçimler öncesi Türkiye'nin dört bir koldan ablukaya alındığını, milli iradenin kundaklanması amacıyla her türlü iç ve dış mahreçli operasyonun gerçekleştirildiğini belirten Bahçeli, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda sosyal medya teröristlerinin ahlaksız isnatları, ekonomik tetikçilerin azgın tehditleri, küresel medyanın zehirli emelleri, emperyalizmin karanlık senaryoları, egemen güçlerin zelil tezgahları, kanlı terör örgütlerinin hain eylem ve telkinleri, Türkiye aleyhine çalışan etki ajanlarının alçak faaliyetleri, satılmış anket şirketlerinin sahtekar servisleri, işbirlikçi köşe yazarlarının bitmek tükenmek bilmeyen rezillikleri, çürük yorumcuların ve sahte uzmanların körüklenmiş ezberleri, manşetinden nifak damlayan bazı gazetelerin anormal dezenformasyonları, ekranlarından zift gibi kara propaganda saçılan bir kısım televizyon kanalının tertipleri, son tahlilde Türkiye'ye karşı beşinci kol faaliyetini aratmayacak şekilde siyaset yapan zillet ittifakının sivri ve spekülatif teklifleri milletimizin gözü önünde, vicdan ve insaf ölçülerini çiğneye çiğneye sahnelenmiştir."

"Bugün 85 milyon Türk vatandaşının tamamı kazanmıştır"

Bahçeli, "Türk milletinin 14 Mayıs ile 28 Mayıs'ta tarihi ve hür iradesine hiçbir mihrakın zincir vuramayacağını gösterdiğini" söyleyerek "Bu tablo gurur verici bir demokratik asaletin, tarih boyunca yüksek mücadelelerle elde edilmiş tam bağımsızlık onurunun ikamesi olmayan kazanımı olarak tarihe geçmiştir. 28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi'nde küresel kuşatma yarılmış, Türkiye kutup yıldızını andıran aydınlığını korumuştur. Bundan sonra gelecek Türk asrıdır, geleceğin gücü Türkiye'dir. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'ncü yıl dönümü taçlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefine ilk adımın doğru adamla, cumhurun bizatihi varlığıyla kudretli biçimde atıldığını aktaran Bahçeli, bu duygu ve düşüncelerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yürekten ve samimiyetle kutladığını, Allah'tan bahtını ve yolunu açık etmesini dilediğini belirtti.

Devlet Bahçeli, şöyle devam etti:

"Ayrıca hiçbir tahrik ve aldatıcı propagandalara aldırmayarak dönek ve devşirilmiş siyaset cambazlarını ellerinin tersiyle iten, Türkiye'yi ve cumhurun istikrar, istiklal ve istikbal hedeflerini ön şartsız savunan ve sahiplenen vatan ve millet sevdalısı aziz dava arkadaşlarıma, Cumhur İttifakı'nın ortak paydasında buluşan bütün partilere ve bu partilere gönül vermiş kardeşlerimize, duasıyla ve iradesiyle Cumhurbaşkanımızı ve Cumhur İttifakı'nı destekleyen aziz milletimin her güzel insanına teşekkür ediyor şükranlarımı sunuyorum.

Bugün 85 milyon Türk vatandaşının tamamı kazanmıştır. Bugün mazlumlar, milli birlik ve kardeşliği kalbinde bayraklaştırmış herkes kazanmıştır. Bugün kucaklaşma, kaynaşma, barışma ve muhabbet kazanmıştır. Kaybeden kötülerdir, kanlı heveslerdir, hain ve kötürüm niyetlerdir, küresel bağlantılı zillet siyasetinin bir avuç yönetici güruhudur."

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin Türkiye'ye, millete, demokrasiye, gönül ve kültür coğrafyalarına hayırlı uğurlu olmasını diledi.

"Önümüzdeki günlerde çok şey değişecektir, her şey değişecektir"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bugün görüşmeniz oldu mu? Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek programa katılacak mısınız?" yönündeki soru üzerine Bahçeli, "Cumhurbaşkanımızla herhangi bir görüşme bugün gerçekleşmemiştir. Ancak Ankara'ya dönüşlerinde tertiplenen toplantıya da davet etmişlerdir. O toplantıya da katılacağım inşallah." yanıtını verdi.

Bahçeli, seçim sonuçlarının ardından muhalefet cephesinde bir değişim bekleyip beklemediğine yönelik soru üzerine, İstanbul'un fethinin yıl dönümünün 29 Mayıs olduğuna işaret ederek "28 Mayıs, fetih öncesi bir tarih olarak, fethin önemi ne ise siyasete de o önemi kazandıracaktır. Önümüzdeki günlerde çok şey değişecektir, her şey değişecektir. Öyle gözüküyor. İnşallah Türkiye değişmez." diye konuştu.

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önceki günlerdeki, seçimi kazanacaklarına ilişkin açıklamalarına" yönelik soru üzerine, "Siyasi lider olarak 'mağlup olacağım' diye söz kullanamaz. Kazanması talebidir ve hakkıdır aynı zamanda. O bakımdan saygı duymak gerekir." dedi.