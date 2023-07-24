Bing Chat Enterprise ile kullanıcıların sohbet verileri kaydedilmeyecek, Microsoft sunucularına gönderilmeyecek ve AI modellerini eğitmek için kullanılmayacak.

Microsoft'un Başkan Yardımcısı ve Tüketici Baş Pazarlama Yetkilisi Yusuf Mehdi, CNN ile yaptığı bir röportajda, "Bu güncelleme verilerinizin kurum dışına sızmadığı anlamına geliyor. Verilerinizi web verileriyle karıştırmıyoruz ve izniniz olmadan kaydetmiyoruz. Yani veriler sunucularda saklanmaz ve sohbet verilerinizi AI modellerini eğitmek için kullanmıyoruz." dedi.

Geçen yılın sonlarında ChatGPT'nin piyasaya sürülmesinden bu yana, güçlü yeni AI araçları, çalışanları daha verimli hale getirme vaadiyle geldi. Ancak son aylarda JPMorgan Chase gibi bazı şirketler, güvenlik ve gizlilik endişeleri nedeniyle çalışanları arasında ChatGPT kullanımını yasakladı. Diğer büyük şirketlerin de gizli bilgileri AI chatbotlarla paylaşma konusundaki endişeler nedeniyle benzer adımlar attığı bildirildi.

Nisan ayında İtalya'daki düzenleyiciler, OpenAI'in bir hatayı açıklamasının ardından ülkede ChatGPT'yi geçici olarak yasaklamıştı. Bu hata, bazı kullanıcıların diğer kullanıcıların sohbet geçmişinden konu başlıklarını görmesine neden oluyordu.

Aynı hatayla, diğer kullanıcıların bir kullanıcının adını, e-posta adresini, ödeme adresini, kredi kartının son dört hanesini ve kredi kartının son kullanma tarihini görmesine olanak sağlıyordu. OpenAI, o dönemde bir blog yazısında bu hatanın düzeltildiğini açıkladı.

Microsoft gibi diğer teknoloji şirketleri, yaygın yatırımcı hevesi nedeniyle tüketici ve profesyoneller için çeşitli AI destekli araçlar geliştirmeye ve dağıtmaya çalışıyor. Microsoft ayrıca, varolan AI destekli Bing Chat aracına görsel aramalar ekleyeceğini ve önceden duyurulan AI destekli Microsoft 365 Co-pilot aracının her kullanıcı için aylık 30 dolar olacağını duyurdu.

Bing Chat Enterprise, eğer bir şirketin IT departmanı aracı manuel olarak açarsa, 160 milyon Microsoft 365 abonesi için Salı gününden itibaren ücretsiz olacak. Ancak 30 gün sonra Microsoft, tüm kullanıcılara otomatik olarak erişimi açacak; abone olan şirketler, aracı istemiyorsa devre dışı bırakabilecek.

Mevcut sohbetbotları, Bing Chat'in tüketici sürümü gibi, kişisel sohbetlerden verileri sunucularına göndererek AI modelini eğitiyor ve geliştiriyor.

Microsoft, OpenAI'in teknolojisini Bing Chat aracına güç sağlamak için kullanıyor ve şirketin açıkladığı gibi, çalışanlar verilerinin kurum dışına "sızmayacağına" tamamen güvenebilirler.

Kullanıcılar her seferinde tekrar başlamak zorunda kalacak, çünkü Bing Chat Enterprise, kullanıcıların konuşmaları hatırlamayacak. (Bing, tüketici sohbet modelinde kaydedilen sohbetleri etkinleştirmeye başlamıştı.)

Bu değişikliklerle Microsoft, verilerinin "kurum dışına sızmayacağına" tamamen güvenebilecekleri bir şirket sürümü Bing’i sunuyor.

Araça erişim için kullanıcı, iş kimlik bilgileriyle Bing tarayıcısına giriş yapacak ve sistem otomatik olarak hesabı algılayacak ve onu koruma moduna alacak. Microsoft'a göre, "herhangi bir şey sor" çubuğunun üstünde şu ifade yer alacak: "Bu sohbetin içinde kişisel ve şirket verileriniz korunmaktadır."