Migros ile Ordu Büyükşehir Belediyesi iş birliğince Beni Hafife Alma Projesi (BHA) kapsamında Ordu'da hayata geçirilen yumurta üssünde kafessiz yöntemle yıllık 35 milyon adet üretim yapılıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Migros, gıda tedarik zincirinin önemli bir parçası olan orta ve küçük ölçekli üreticileri ve hayvan refahına saygılı ürünlerin sürdürülebilir olarak üretilmesini desteklemeye devam ediyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen Beni Hafife Alma Projesi'nin Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sınırlı Sorumlu Ulusal Yumurta Temin ve Tevzi Kooperatifi ve Ordu Yumurta Üreticileri Birliği iş birliğiyle üretilen yumurtalar Migros ile Türkiye'nin dört bir yanına ulaşıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Beni Hafife Alma Derneği Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Beni Hafife Alma Derneği Proje Koordinatörü Erkan Gürkan, Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanı Alp Önder Özpamukçu, Migros Grubu İcra Kurulu Üyesi Ekmel Nuri Baydur ve Ordu Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Celal Sezgi'nin katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

'Yumurta üretiminin yaygınlaşması için desteklerimizi sürdüreceğiz'

Toplantıda konuşan Mehmet Hilmi Güler, 'Kendi kendine yeten Ordu' sloganıyla başlattıkları 'nitelikli tarım' uygulamaları kapsamında üreticilerin ek gelir kaynaklarını artırmak için yoğun bir çalışmaya girdiklerini belirterek, organik yumurta üretimini desteklemeye yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Yaptıkları girişimlerle Ordu İli Yumurta Üreticileri Birliği'nin ulusal pazara ulaşmasını sağladıklarını kaydeden Güler, yumurta üreticilerine verdikleri desteklerden bahsetti.

Güler, birkaç yıl öncesine kadar kapanma noktasına gelen işletmelerin hızla üretime geçtiğini ve bugün gelinen noktada yılda 35 milyon adet yumurta üretimi gerçekleştirildiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

'Üretilen bu yumurtalar Türkiye'nin öncü perakende şirketi Migros aracılığıyla ülkenin dört bir yanında tüketime sunularak, kooperatif ve müteşebbislerimize önemli bir gelir sağlıyor. Bundan sonraki hedefimiz 50 milyon adede ulaşmak. Yine bu proje kapsamında yemde dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla yem üretim tesisi kurduk.

Bu tür üretim modelleri, ihtiyaç duyulan diğer yapıların da kurulmasına öncülük ediyor. Yumurta üretiminin yaygınlaşması için bölgede yeni yumurta üreticilerini desteklemeye devam edeceğiz. Ayrıca, kooperatiflerimizle süt ürünleri üzerine yeni çalışmalar geliştiriyoruz.'

'Ordu'da üretilen yumurtaları Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırıyoruz'

Migros Grubu İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur da 2019 yılında yaptıkları ziyarette Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler ile bir sohbet esnasında projenin doğduğunu anımsatarak, şu açıklamalarda bulundu:

'Türkiye'nin en büyük taze gıda alımı yapan perakende şirketi olarak doğrudan alımlarla küçük üreticilere ve birliklere destek veriyor, yerel ekonominin kalkınmasına katkı sağlıyoruz. Çiftçilerimize altyapı ve eğitim destekleri sağlıyoruz. Ordu yumurta üretimi projesinde de Migros Aile Kulüplerimiz, Beni Hafife Alma ve ORTAR (Ordu Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi) Gezici Tarım Okulu ile uygulamalı ve teorik dersler veriyoruz.

Üreticilerimiz, sağladığımız eğitim ve altyapı destekleriyle önemli bir verimlilik artışı yakaladı. Ordu'da fındık ağaçlarının altında kafessiz yöntemle ürettirdiğimiz yumurtaları Gürata markası altında ilk etapta Karadeniz bölgesindeki mağazalarımızda satışa sunduk. Projenin başında üretilen yumurta sayısı yıllık maksimum 50 bin adet iken, verdiğimiz desteklerle bu rakam yıllık 35 milyon adede yükseldi. Biz de artan kapasite sayesinde yumurtaları Türkiye'nin dört bir yanındaki mağazalarımızda müşterilerimizle buluşturmaya başladık.'

Baydur, yumurta üretiminin yerel ekonominin kalkınmasına güçlü bir destek sunduğunu bildirdi.

Türkiye'de kafessiz üretimle elde edilen yumurtayı ilk satışa sunan şirket olduklarını kaydeden Baydur, '2018'den beri kendi market markamız Mlife yumurtanın yüzde 100'ü organik tavuk yumurtası. Ayrıca Macrocenter mağazalarımızda satılan yumurtalarımızın tamamı da kafessiz üretimle elde edilen yumurtalar. Ordu'daki yumurta üssümüzle kafessiz yumurta konusunda öncü bir rol üstlendik.' ifadelerini kullandı.

Baydur, kafessiz sistemin tüm ülke ihtiyacını karşılama ve maliyet sıkıntısının bulunduğunu belirterek, perakende sektöründeki diğer oyunculara da destek çağrısında bulundu.

'Üretim, çevreye duyarlılık ilkesiyle uyum içerisinde ilerliyor'

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ise kentte yürüttükleri serbest sistem yumurta tavukçuluğu faaliyetlerinin, sağlıklı ve güvenilir gıdanın temin edilmesi adına büyük bir önem taşıdığını vurguladı.

Yılmaz, 'Üretim alanlarımızı özenle seçiyor ve düzenli veteriner kontrolü altında tutuyoruz. Ordu'da gerçekleştirdiğimiz üretim, çevreye duyarlılık ilkesiyle uyum içerisinde ilerliyor. Burada bir yandan tüketici sağlığını gözetiyor, diğer yandan da uluslararası kalite normlarına uygun ürünler ürettiriyoruz.' ifadelerini kullandı.

'Bu projelerin yaygınlaştırılması için elimizden gelen katkıyı sağlamaya devam edeceğiz'

GPD Başkanı Alp Önder Özpamukçu da dernek olarak kamunun, yerel yönetimlerin, üreticilerin, birliklerin ve kooperatiflerin bir araya gelerek oluşturdukları üretim modellerine destek verdiklerini anlattı.

Özpamukçu, 'Ülkemizin dört bir yanındaki küçük üreticilerimize ulaşarak bu yapıların kurulmasına da bizzat aracılık ediyoruz. Üretimlerinin doğrudan organize perakende üyelerimiz aracılığıyla tüketicilerimize ulaşmasını sağlıyoruz. Böylece uygun fiyatlı, sağlıklı ve güvenilir gıda tedarikini güvence altına alıyoruz. Ordu'da gerçekleştirilen bu iş birliği de tam olarak bu hedefimizi yerine getiriyor.' değerlendirmesinde bulundu.

Ordu Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Celal Sezgi ise kendi çiftliğinde şu anda 1.900 tavuk bulunduğunu, tavukların organik ham maddelerden oluşturulan karma yemle beslendiğini bildirdi.

Üreticilerden gelen yumurtaların Gürata markasıyla paketlendiğini kaydeden Sezgi, 'Migros'un pazarlama noktasında bize verdiği destek sayesinde pazar sorunumuz tamamen çözüldü. Üreticiler olarak hızlı bir şekilde işimizi büyütme imkanı elde ettiğimiz için çok mutluyuz.' ifadelerini kullandı.

AA