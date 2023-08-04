Haber: Beyza Betül Cihan

Son dönemde iş dünyasının gidişatı hızla ilerlerken, geleneksel CEO anlayışının yanı sıra yeni ve ilgi çekici bir atama yapıldı. Kolombiya merkezli bir şirket, CEO pozisyonuna Mika etiketi taşıyan bir yapay zeka robotunu getirdi. Zam talep etmeyen ve tatil yapmayan Mika, iletişimden strateji alacaklarına, hatta ambalaj tasarımına kadar pek çok konuda yardımcı olarak kar elde etme konusunda dikkat çekici bir potansiyele sahip.

Yapay zeka, büyük miktarda veriyi işleyerek, optimize etme yeteneğine sahip olduğundan, verimli olmak için verimli ve karlılık elde etmeyi sağlama potansiyeli sunuyor. Mika'nın düşünceleri sayesinde, iş dünyasının çeşitli çevresel kararlarından daha öngörülebilir ve analizlere dayalı hale geliyor. Ancak, bu düşüncelerin doğru bir şekilde inşa edilmesi ve denetlenmesi gerekliliklerinin altını çizmek de önemlidir.

Dictador adlı şirkette stratejik iş kararları almak için en son çalıştırmaları ve makine bilgisayarlarını kullanmayı düşünen Mika, çalışanların çoğunlukla yapay zekaya karşı bazı şüpheleri olduğunu kabul ediyor. Ancak, Mika'nın şirketine kattığı değer farklarını ve yapay zekanın iş dünyasında ne kadar etkili bir araç olabileceğini gördüklerini belirtiyor.