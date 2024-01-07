Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli atlet Berke Akçam, organizasyonun ikinci gününde yarıştı.
Berke, 300 metrede 32.80'lik derecesiyle 23 yaş altı ve büyükler Türkiye rekorunu kırdı.Kaynak: AA
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli atlet Berke Akçam, organizasyonun ikinci gününde yarıştı.
Berke, 300 metrede 32.80'lik derecesiyle 23 yaş altı ve büyükler Türkiye rekorunu kırdı.Kaynak: AA
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