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Berke, 300 metrede 32.80'lik derecesiyle 23 yaş altı ve büyükler Türkiye rekorunu kırdı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli atlet Berke Akçam , organizasyonun ikinci gününde yarıştı.

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