Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli atlet Berke Akçam, organizasyonun ikinci gününde yarıştı.

Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

Berke, 300 metrede 32.80'lik derecesiyle 23 yaş altı ve büyükler Türkiye rekorunu kırdı.

Kaynak: AA