Erzurum

Azerbaycan asıllı 33 yaşındaki Ramil Guliyev, gelecek yıl Paris'te düzenlenecek olimpiyatlara şimdiden yoğun hazırlanıyor.

Erzurum'da 30-31 Mayıs'ta düzenlenen 8. Erzurum Sprint Bayrak Kupası dolayısıyla kentte bulunan ve çalışmalarını sürdüren dünya ve Avrupa şampiyonu Guliyev, tek eksiği olan olimpiyat madalyasına ulaşmak istiyor.

Kentte atletizm sporuna meraklı gençler de Guliyev'in, antrenman ve çalışmalarını yakından takip edip milli atletle fotoğraf çektirdi.

"Bütün gücümle olimpiyatlara hazırlanıyorum"

Guliyev, salgın döneminde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yarı finalde elendiğini söyledi.

Kovid olduğu için olimpiyatlarda istediği başarıyı elde edemediğini savunan Guliyev, "Kovid-19 hastalığına yakalandığım için istediğim gücü ve formu olimpiyatlarda yakalayamadım. Benim için çok kötü geçti. Bütün gücümü 2024 yılındaki olimpiyatlara verip onun için hazırlanıyorum. Olimpiyat madalyası kazanmak istiyorum." diye konuştu.

Olimpiyatlar için yoğun tempoda çalıştığını kaydeden Guliyev, "Günlük yaklaşık 6 saat civarı çalışıyorum. 3'er saatten çift idman yapıyorum. Haftanın 5-6 günü devam ediyor. Bu tempoda 17 senedir çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

AA