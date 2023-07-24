Türkiye'nin en sarp ve dağlık yerlerinden olan, 3 bin rakımın üzerinde 30'u aşkın doruğun bulunduğu Hakkari, doğal güzellikleri ve yeni keşfedilmiş parkurlarıyla doğasever ile dağcıları cezbediyor.

Son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline gelen kent, şu günlerde Türkiye'nin en iyi dağcılarının da bulunduğu zirve tutkunlarını ağırlıyor.

Dünyada 8000 metre üzerindeki 14 zirveyi tırmanarak, "14x8000 metre projesini" tamamlayan ilk Türk olan Tunç Fındık da profesyonel dağcı Mustafa Kalaycı ile Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü'nün daveti üzerine kente geldi.

Kulüp Başkanı Hacı Tansu'nun eşlik ettiği Fındık ve Kalaycı, Cilo Dağları eteklerinde bulunan Cennet Cehennem Vadisi bölgesindeki Spihane kulesine iple teknik ve klasik tırmanış yaparak yeni rotalar belirledi.

Dünyaca ünlü dağcı Fındık daha sonra beraberinde Tansu ve Kalaycı ile 4 bin 111 rakımlı Suppa Durek ve 4 bin 80 rakımlı Bobek bölgesindeki buzullara çıkarak son yıllarda hızlanan erime sonucu oluştuğu değerlendirilen, bir bölümü buzlarla kaplı gölün etrafını gezdi.

"Hakkari'nin dağları bizim için bir hazine"

Türk dağcı Fındık, dünyadaki 8 bin rakımın üzerinde tüm dağlara tırmanış yaptığını söyledi.

Uzun soluklu, riskli ve tehlikeli olan 14x8000 projesini tamamladığını belirten Fındık, şunları kaydetti:

"Projeyi başarıyla bitirmenin sevincini yaşıyorum. Türkiye'de bunu başaran ilk kişi oldum. Hakkari'nin dağları bizim için bir hazine. Bölgeyi uzun zamandır çok merak ediyordum. Kalaycı ve Tansu ile güzel bir tırmanış gerçekleştirdik.10 ip boyu bir tırmanıştı. Buradaki buzullar da çok erimiş. Yeni bir göl oluşmuş. Buzullarda bir değişim var. Uludurok'a daha önce değişik rotalardan tırmanmıştık. Cilo tırmanışı için aklımda yeni rotalar oluştu. Buralara daha rahat gelip gideceğiz. Bölgede muhteşem buzullar, göller, zirveler ve kaya duvarları var. Dağcılar için harika bir yer. Birçok kişinin önümüzdeki zaman dilimlerinde buraya gelip şahane işler yapacağına eminim."

İlk tırmanışını 2001'de Everest'e gerçekleştirdiğini, 22 yıl sonra da 14x8000 projesini tamamladığını anımsatan Fındık, "Tırmandığım dağlar tehlikeli noktalardı. Çığ, taş düşmesi, yüksek irtifa gibi birçok risk taşıyan bir projeyi tamamladım. Sağ salim bitirdiğim için çok şanslıyım. Dünyada bunu başaran ilk 45 kişi arasına girdim. Bu başarının 14 olimpiyat madalyasını kazanmaya eşdeğer olduğunu düşünüyorum." dedi.

"Çok sayıda ziyaretçi gelecek"

Ülke için önemli bir bölge olan Cilo Dağları'nın dağcılar tarafından da sevildiğini dile getiren Fındık, şöyle konuştu:

"Bölge 4 bin rakımlı dağları, buzulları, sarp duvarları, büyük uçurumları, doğasının güzelliği ve suyunun bolluğu ile Avrupa Alplerine eş değer bir yer. Aynı zamanda bakir bir coğrafya. Zirvelere çok nadir gelip giden olmuş. Bölgede sağlanan huzur ve güven ortamı sayesinde buralara hem yurt dışından hem de Türkiye'den çok sayıda ziyaretçi gelecek. Buna hazırlıklı olmak lazım. İleride buralarda en büyük problem çöp ve kirlilik olacaktır. Bunun önüne geçilmesi lazım. Yurda döndükten sonra ilk faaliyetim burası oldu. Çok sevinçliyim. Hiç çıkılmamış bir kaya kulesinde 400 metrelik kaya duvarına ilk çıkışı yaptık. Suppa Durek Buzullarını gezip bazı keşifler yaptık. Dünyanın her tarafında tırmanış yapan biri olarak Cilo Dağları'nın, 4 bin rakımlı dağların, buzulların Türkiye coğrafyasındaki en önemli dağlık arazi olduğunu net olarak söyleyebilirim."

"Bölge doğa sporları için muhteşem bir alan"

Dağcı Mustafa Kalaycı ise kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hem Türkiye hem de yurt dışında birçok zirveye tırmanış gerçekleştirdiğini aktaran Kalaycı, "Buraya ilk defa geliyorum. Çok etkilendim. Bölge doğa sporları için muhteşem bir alan. Burada çok güzel etkinlikler yapılabilir." dedi.

Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Tansu da Suppa Durek'in kuzey yamacının olduğu bölgeye tırmanış yaptıklarını ifade ederek, "İlimizde çok kıymetli dağcıları misafir ettik. Her tırmanışta gençlerimizi de yetiştiriyoruz. Yıllar önce tırmanış için bölgeye geldiğimizde bir noktada devasa bir buzul vardı. Şimdi ise o yerde göl oluşmuş. Maalesef hızlı bir erime var. Cilo Dağları açık olduğu sürece Türkiye dağcılığına hizmet vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AA