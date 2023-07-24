İSTANBUL - Ataşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Açık Havada Sinema ve Tiyatro Günleri”, bakım ve yenileme çalışmaları yapılarak Ataşehirlilerin yeniden hizmetine sunulan 30 Ağustos Parkı’nda düzenlenen “Aile Arasında” filminin gösterimiyle sona erdi. Kültür - sanat etkinliklerine ulaşılabilirliğin artırılmasını hedefleyen Ataşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yaz akşamlarını film gösterimleriyle renklendirdi. Ataşehir’in parklarında 21 Temmuz’a kadar süren etkinliklerde, yazlık sinemayı özleyenlere yıldızlar altında keyifle ve güvenle film izleme imkânı sunuldu. 10 gün süren etkinliklerde, “İftarlık Gazoz, Düğün Dernek, Aile Arasında” filmleri Ataşehir halkı ile buluştu. Ayrıca çocuklara yönelik de “En Güçlü Kim” isimli müzikli, danslı ve interaktif sokak tiyatrosu oyunu sahnelendi. Ücretsiz olarak düzenlenen “Tiyatro ve Sinema Günleri”, etkinliklere katılan her yaştan Ataşehirli tarafından büyük beğeni topladı.

Televizyonun günümüzdeki kadar yaygın olmadığı yılların en büyük eğlencelerinden biri olan açık havada sinema ve tiyatro izlemenin mutluluğunu hatırlayan ve patlamış mısır ikramı ile açık havada sinema keyfini doyasıya yaşayan Ataşehirliler, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’ye ve emeği geçenlere teşekkür ettiler.

HABER: METE YILMAZ