İstanbul

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Başakşehir Millet Bahçesi'nde bu yıl 45'incisi düzenlenen 23 Nisan TRT Çocuk Şenliği'ne katıldı.

Farklı ülkelerden gelen çocukların şiir okuyup ülkelerine özgü dansları sergilediği programda konuşan Özer, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Bugün iki bayramın bir arada kutlandığını anlatan Özer, şunları kaydetti:

"Bir tanesi birlik ve beraberliğimizle ilgili dini bir bayram olan Ramazan Bayramı, bir diğeri de Atatürk'ün tüm çocuklarımıza ve onların nezdinde de tüm dünya çocuklarına armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun da 103. yıl dönümü. Mustafa Kemal Atatürk ulusal egemenlik ile çocuk bayramını birbirine bağlıyor ve buradan hepimize bir mesaj veriyor. 'Egemenlik, ulusal egemenlik bu ülkenin geleceği çocuklar, gençlerimize emanettir' mesajı veriyor. İşte bizler de Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu sorumluluğun bilincinde olarak çocuklarımızı geleceğe hazırlamak için her türlü imkanımızı seferber ediyoruz."

Egemenliğin yolunun eğitimden geçtiğini ve bu bağlamda son 20 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde eğitimde devrimsel bir dönüşüme tanıklık edildiğini belirten Özer, 81 ilde tüm çocukların eğitime erişim sağladığını anlattı.

Bakan Özer, 5 yaştaki okullaşma oranlarının yüzde 11'den yüzde 99'lara ulaştığına dikkati çekerek, "Buradan sayın Cumhurbaşkanımıza, ülkemizin çocuklarına, gençlerine vermiş olduğu değerden dolayı şükranlarımı arz ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." diye konuştu.

AA