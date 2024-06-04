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Serbest stil, kadınlar ve grekoromen stilde düzenlenecek sıralama serisi turnuvasında 10 milli sporcu mindere çıkacak.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre milliler, 6-9 Haziran tarihlerinde başkent Budapeşte'de yapılacak Polyak Imre ve Varga Janos Memorial Turnuvası'na katılacak.

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