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Şampiyonada 55 kilo silkme mücadeleleri devam ediyor.

Milli haltercilerden Harun Algül ise koparmada 104 kiloluk kaldırışıyla 6. sırada yer aldı.

Koparmada Gürcistan'dan Ramini Shamilishvili 111 kiloyla ikinci, Bulgaristan'dan Angel Rusev da 109 kiloyla üçüncü oldu.

Bulgaristan'da düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde, 55 kiloda milli sporcular Muammer Şahin ve Harun Algül podyuma çıktı.

Avrupa Halter Şampiyonası 'nda erkekler 55 kiloda mücadele eden milli sporcu Muammer Şahin , koparmada 112 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazandı.

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