Şampiyonaya erken gelerek müsabaka salonunda son antrenmanlarını yapan milli haltercilerden takım kaptanı Muammer Şahin ile bu sene büyükler kategorisinde ilk kez yarışacak Harun Algül, açıklamalarda bulundu.

Halter Milli Takımı Kaptanı Muammer Şahin, 2007 yılında Kayseri'de bu spora başladığını belirterek, "2011 yılından beri de Türkiye'mizi uluslararası arenada temsil ediyorum. Bir dünya şampiyonluğum, dünya üçüncülüğüm ve Avrupa şampiyonalarında çok sayıda derecem var. Geçen sene Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda bir kilo farkla şampiyonluğu kaçırdım ve gümüş madalya kazandım. Geçen yıl Ermenistan'da bir kilo ile kaçırdığım altın madalya, Sofya'da bu sene inşallah Avrupa şampiyonluğu ile geri dönecek." diye konuştu.

Milli takıma ağabeylik ve kaptanlık yaptığını da aktaran Muammer Şahin, "Çorum'da yaklaşık 3 aylık bir kamp sürecimiz oldu. Üç ay çok yoğun bir şekilde bu şampiyonaya hazırlandık. Hocalarımız Gökhan Kuşçuoğlu, İsa Makal ve Mehmet Doğan ile çalıştık. Güzel bir çalışma süreci geçirdik. Tabii sakatlıkların yaşandığı sıkıntılı dönemler de oldu. Hepsinin üstesinden geldik. Şu anda Avrupa Şampiyonası'ndayız ve takım olarak çok iyi geçmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sofya'da Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünü göstereceğini belirten Muammer Şahin, şunları kaydetti:

"Desteklerini esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza ve Halter Federasyonu Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ankara ASKİ Spor Kulübümüze de çok teşekkür ediyorum. Geçen yıl koparmada bir kilo ile altın madalyadan oldum, burada inşallah hedefim altın madalyayı kazanarak yuvama, yurduma geri dönmek ve halkımıza bu madalyayı armağan edeceğim inşallah. İstiklal Marşı benim için çok duygusal bir an, her Türk sporcusunun hayali."

Harun Algül: "Sofya'da İstiklal Marşı'mızı okutacağımıza inanıyorum"

Büyükler kategorisinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek 20 yaşındaki Harun Algül, "Şırnak'ta amcam ve aynı zamanda antrenörüm İsmet Algül beni bu spora başlattı. Yaklaşık 7 yıldır halter branşında spor yapıyorum." dedi.

Çorum'daki son hazırlık kampında üç ay boyunca çalıştıklarını ifade eden milli sporcu, "Milli halterci ağabeylerim ile çok güzel bir kamp süreci geçirdim. Allah nasip etti, çok şükür Şırnak'tan Avrupa'nın zirvesine kadar yükseldik. 2023'ün temmuz ayında Romanya'nın başkenti Bükreş'te 3 altın madalya kazanarak gençler Avrupa şampiyonu oldum. Romanya'da İstiklal Marşı'nı okutunca çok duygulandım, gururlandım. Memleketime o sevinçle dönmüştüm." şeklinde konuştu.

Harun Algül, Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda yarışacağı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Bunun için hocalarımla, ağabeylerimle, arkadaşlarımla çok çalıştık. Milli halterci ağabeylerimin ve antrenörlerimin verdiği motivasyonla buralara kadar geldim. Biraz heyecan var ama Sofya'da İstiklal Marşı'mızı okutacağıma inanıyorum. Madalyamı ilk önce ülkeme, sonra Şırnak'a armağan edeceğim. Biz 4 kardeşiz, en büyüğü benim, hepimiz erkek. Küçük kardeşim var Yasin, 'Oo abim madalya almış' diye ilk önce küçük kardeşim sarılır. Yasin en küçük kardeşim 3. sınıfta okuyor. Yasin'e buradan madalyalı öpücükler göndereceğiz inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

Gökhan Kuşçuoğlu: "Harun'dan en az bir madalya bekliyoruz"

Halter Milli Takımı Antrenörü Gökhan Kuşçuoğlu, ay-yıldızlı sporcular Muammer Şahin ve Harun Algül'e madalya için güvendiklerini dile getirdi.

Kampta güzel bir hazırlık dönemi geçirdiklerini anlatan Kuşçuoğlu, "Muammer şu anda Avrupa şampiyonu olabilecek bir dereceye ulaştı. Hedefimiz koparmada iyi bir derece elde etmesi ve şampiyon olması. Harun ise genç bir sporcumuz. Burası onun öncelikle tecrübe edinmesi için önemli. Ancak Harun da kampta çok iyi dereceler yaptı. Harun'dan en az bir madalya bekliyoruz." açıklamasında bulundu.